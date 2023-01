OM : Un absent de dernière minute face au Stade Rennais

Publié par Timothée Jean le 20 janvier 2023 à 12:07

À quelques heures du choc entre l’ OM et le Stade Rennais en Coupe de France, Igor Tudor déplore un absent de dernières minutes dans son groupe.

Les 16es de finale de la Coupe de France débutent ce vendredi avec l’un des chocs les plus attendus de la compétition. L’Olympique de Marseille accueille le Stade Rennais avec la ferme intention de s’imposer à domicile. Sur une série de sept victoires consécutives, toutes compétitions confondues, l’ OM part logiquement favori pour cette rencontre qui se jouera dans un vélodrome chaud bouillant. Ce sont finalement plus de 60 000 spectateurs qui sont attendus pour ce choc. Toutefois, les Phocéens devront se méfier de cette ambitieuse équipe du SRFC.

OM-Stade Rennais : Issa Kaboré est indisponible

Pour cette affiche, l’entraîneur de l’OM , Igor Tudor, a dévoilé une liste amputée de plusieurs cadres. Déjà privé de Jonathan Clauss (blessé) et Éric Bailly (suspendu), le technicien croate devra également se passer des services d'Issa Kaboré qui n’a pas été retenu pour la réception du Stade Rennais. Si les raisons de son absence n’ont pas été précisées, une chose est certaine, le secteur défensif de l’ OM est visiblement diminué. Le casse-tête s’agrandit donc pour l’entraîneur phocéen, qui devra apporter quelques modifications dans ce secteur.

En revanche, Nuno Tavares, suspendu lors de trois dernières rencontres de l’Olympique de Marseille, est de retour dans le groupe phocéen. Il postule pour une place de titulaire face au SRFC. Laissé au repos ces dernières semaines en raison d’une douleur aux adducteurs, Dimitri Payet fait lui aussi partie des 20 joueurs retenus pour ce choc à domicile. Le capitaine marseillais va mieux et pourrait disputer ce match crucial. Quant à Amine Harit, il est toujours blessé et forfait jusqu’à la fin de la saison. Solide 3e de Ligue 1, l’ OM réalise un sans-faute depuis la reprise de la compétition et tentera de poursuivre sur cette belle lance ce vendredi à 21h10 face au Stade Rennais.

Le groupe de l’ OM contre le Stade Rennais :

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, Kolasinac, Gigot, Tavares

Milieux de terrain : Rongier, Veretout, Guendouzi, P.Gueye, Elmaz, Malinovskyi

Attaquants : Ünder, A.Sanchez, Dieng, Ben Seghir, Payet, Mughe