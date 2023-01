Stade de Reims Mercato : Foket annonce sa décision sur son avenir

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2023 à 20:37

À six mois de la fin de son contrat au Stade de Reims, Thomas Foket a fait une grande annonce sur son avenir dans le club de la Marne.

Thomas Foket (28 ans) va-t-il prolonger son aventure au Stade de Reims ou va-t-il partir librement à la fin de la saison et de son contrat en juin 2023 ? Dans des propos confiés à L’Union, le polyvalent joueur (l’arrière, milieu ou ailier droit) a lâché des indices sur son futur. Il assure qu’il « est très heureux » au SDR, mais il va prendre une décision dans les prochains jours, au sujet de son avenir au SDR. « Comme je ne suis pas quelqu’un qui aime rester dans l’incertitude, je ne vais pas attendre juin pour prendre une décision pour la suite de ma carrière. L’objectif est donc de se décider le plus vite possible », a annoncé le piston droit, dans le média régional.

Victime d’une blessure musculaire, Thomas Foket a manqué le début de l’exercice 2022-2023. Il a fait sa première apparition en Ligue 1 cette saison, le 13 novembre dernier lors de la 15e journée, juste avant la trêve de la Coupe du monde 2022. « Pour moi, le plus important était de retrouver la santé ainsi que mon meilleur niveau, car je sors d’une longue période d’inactivité en raison d’une succession de blessures. Je savais bien que si je ne rejouais pas, je disposerais de moins d’options pour la suite », a souligné le N°32 du Stade de Reims.

Stade de Reims : Vers la prolongation du contrat de Foket au SDR ?

Parlant de décision à prendre bientôt, la source croit savoir que Thomas Foket est en négociations avec la direction rémoise, en vue d’une possible prolongation de son bail. « Les discussions se déroulent bien entre l’international belge et ses dirigeants. Et tout porte à croire que le solide et régulier latéral belge devrait prolonger sa mission chez les Rouge et Blanc », a indiqué le média. Pour rappel, Thomas Foket est arrivé au Stade de Reims en août 2018 en provenance de La Gantoise. Le club de Ligue 1 avait déboursé 3,5 M€ pour le recruter en Belgique.