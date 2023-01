ASSE : Laurent Batlles jauge son équipe avant Sochaux

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2023 à 14:07

Éliminée de la Coupe de France, l’ ASSE affronte Clermont en amical ce vendredi. Une occasion pour Laurent Batlles de jauger son équipe avant Sochaux.

L’ ASSE et Clermont Foot ne sont plus en Coupe de France et sont privés d'un 16e de finale qui se dispute dès ce vendredi. Les deux équipes sont donc à l’arrêt depuis la 19e journée du championnat. L'AS Saint-Étienne avait affronté Niort (1-0), le 16 janvier, et rejouera le 28 janvier contre le FC Sochaux à 15h. Quant au club auvergnat, il avait infligé une défaite à Angers (1-2) le 15 janvier et recevra le FC Nantes le 29 janvier à 15h, soit après deux semaines d’arrêt.

Pour ne pas subir les effets négatifs de cette nouvelle coupure, l' ASSE et Clermont Foot s’affrontent, en amical, ce vendredi après-midi à 15h. La rencontre est prévue à huis clos, sur un terrain annexe des Clermontois, car le stade Gabriel-Montpied abrite le 16e de finale de la Coupe de France entre Chamalières et le Paris FC.

ASSE : Un vrai match test pour Bamba et Nkounkou avec Saint-Etienne

Ce match contre un club de Ligue 1, au mieux de sa forme en ce moment, sera un vrai test pour les cinq nouveaux joueurs des Verts. Rappelons que CF38 est sur une série de trois victoires, dont deux sur deux grands de L1, l’OL (0-1) et le Stade Rennais (2-1). Laurent Batlles pourrait ainsi observer les deux dernières recrues de l’ ASSE, Kader Bamba et Niels Nkounkou.

L’ailier droit recruté au FC Nantes et le défenseur latéral gauche prêté par Everton ont joué seulement quelques minutes à Niort. Sur le banc de touche au coup d'envoi, ils sont entrés en jeu respectivement aux 65e et 74e minutes de jeu. Ce serait aussi l’occasion pour l’entraîneur des Verts de peaufiner la préparation de son équipe en vue de la venue du FC Sochaux à Geoffroy-Guichard, dans huit jours.