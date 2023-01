OL Mercato : Faivre en échange de Moffi, le gros deal tenté par Lyon

Publié par Enzo Vidy le 20 janvier 2023 à 13:20

Toujours à la recherche de renfort , l' OL veut tenter le coup pour Terem Moffi, et serait prêt à inclure Romain Faivre dans l'opération.

Dans une crise sportive de grande ampleur, l' OL est dans l'obligation de relever la tête lors des prochaines échéances. Malgré une grande ambition l'été dernier de la part des dirigeants lyonnais, force est de constater que le dernier mercato estival est tout sauf une réussite à l'Olympique Lyonnais. Désormais, la seule solution consiste à corriger le tir lors de ce mois de janvier et l' OL continue de s'activer en coulisse.

Après avoir fait revenir Dejan Lovren le 2 janvier dernier, les Gones visent toujours le milieu brésilien Joao Gomes, même si ce dossier semble prendre du plomb dans l'aile ces derniers jours. Mais d'après les dernières tendances, l'Olympique Lyonnais serait également sur le coup pour s'attacher les services d'un attaquant, et se renseigne sur Terem Moffi. Pour parvenir à séduire les dirigeants lorientais, l' OL serait même prêt à tenter un incroyable deal pour boucler l'opération.

OL Mercato : Romain Faivre en échange de Terem Moffi, le coup de poker de Lyon

D'après les informations révélées par L'Équipe, l' OL aurait pris contact avec le FC Lorient pour Terem Moffi, en proposant d'inclure Romain Faivre dans la transaction. Pour rappel, l'ancien brestois n'entre plus dans les plans des dirigeants lyonnais, qui souhaitent lui trouver rapidement une porte de sortie cet hiver.

Rapidement intéressé, le FC Lorient a fait de Romain Faivre l'une de ses priorités sur ce mercato hivernal et la cellule de recrutement lyonnaise l'a parfaitement compris. Toutefois, il n'est pas certain que cet échange ne vienne satisfaire les dirigeants lorientais, car des offres beaucoup plus importantes ont déjà atterri sur la table du FCL, comme celle de West Ham qui est d'environ 30 millions d'euros.