RC Strasbourg Mercato : Un milieu de Caen en discussion avec le RCSA

Publié par Enzo Vidy le 20 janvier 2023 à 17:20

Courtisé pour de nombreux joueurs cet hiver, le RC Strasbourg veut également renforcer l'effectif et discute avec un milieu de Caen.

En regain de forme depuis que Mathieu Le Scornet a pris la tête du RC Strasbourg à la place de Julien Stéphan, le RCSA doit désormais se renforcer pour assurer son maitien dans l'élite en fin de saison. Si les dirigeants ont déjà bouclé le retour de Frédéric Guilbert en défense, de nombreux départs sont à déplorer. En effet, Ronaël Pierre-Gabriel est parti en prêt à l'Espanyol Barcelone et Adrien Thomasson a rejoint le RC Lens la semaine dernière contre un chèque de 3,9 millions d'euros.

La priorité concerne le milieu de terrain, et le RC Strasbourg s'active sur plusieurs dossiers, dont celui de Morgan Sanson qui semble se rapprocher de plus en plus de l'Alsace ces dernières heures. Mais plus récemment, le RCSA serait en discussion avec un milieu qui évolue en Ligue 2, au Stade Malherbe de Caen.

RC Strasbourg Mercato : Le RCSA en discussion avec Jessy Deminguet

Poussé vers la sortie par le Stade Malherbe de Caen, Jessy Deminguet serait intéressé par un transfert au RC Strasbourg d'après les informations d'Alsa'Sports. En effet, le média précise que les deux parties seraient actuellement en discussion, mais qu'aucun accord n'a pour le moment été trouvé. Pur produit du centre de formation caennais, Jessy Deminguet comptabilise un total de 138 matches, toutes compétitions confondues avec le club normand.

Cependant, sa relation avec le pensionnaire de Ligue 2 n'est plus au beau fixe, et le milieu de terrain de 25 ans ne cache plus ses envies de départ depuis un bon moment maintenant. Très peu utilisé depuis le début de la saison, le moment est venu pour Jessy Deminguet de découvrir un autre challenge. Reste à savoir si cela se fera au RC Strasbourg dès cet hiver.