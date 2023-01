PSG Mercato : Milan Skriniar d'accord pour rejoindre le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 20 janvier 2023 à 16:07

Milan Skriniar aurait informé la direction de l’Inter Milan qu’il ne prolongera pas son bail. Il aurait même déjà un accord avec le PSG.

À en croire Sky Italia, l’Inter Milan a offert à Milan Skriniar de poursuivre l’aventure en Serie A sur la base d’un nouveau contrat longue durée avec un salaire annuel de 6 millions d'euros et plus de 500 000 euros de bonus. Si la direction de la formation italienne considère cette dernière proposition comme « non négociable », le média transalpin assure que Roberto Sistici, l'agent du défenseur central de 27 ans, a fait savoir à l’Internazionale que son client ne compte pas parapher un nouveau bail et préfère s’accorder encore un temps de réflexion pour bien étudier toutes les options qui s’offrent à lui.

Milan Skriniar vise un nouveau salaire d’au moins 8 millions d’euros par saison. « La décision de Skriniar n'est pas encore définitive, mais pour le moment en tout cas, l'ancien défenseur de la Sampdoria ne prolongera pas son contrat », précise la chaîne sportive. Mais selon un journaliste italien, la raison du refus de Milan Skriniar est directement liée au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Milan Skriniar se rapproche du Paris SG

En effet, le journaliste Michele Criscitiello indique, ce vendredi, que si Milan Skriniar a repoussé la dernière offre de prolongation de l’Inter Milan, c’est bien parce qu’il a d’ores et déjà conclu un accord avec le Paris Saint-Germain. « Marotta est un très grand dirigeant, mais c’est un grand raté avec Skriniar. Il n’a pas permis à l’Inter d’encaisser 55-60 millions d’euros. Skriniar ne va pas prolonger parce qu’il a déjà un accord avec le PSG, nous le disons depuis des mois. (…) Marotta est un expert, mais il s’est trompé pour Skriniar », a expliqué Michele Criscitiello sur Sportitalia.

Une tendance également confirmée en France. D’après les renseignements de L’Équipe, l’ancien défenseur central de la Sampdoria de Gênes a bel et bien donné son accord à Luis Campos pour signer en faveur du PSG l'été prochain. Alors qu’il a refusé la dernière offre de sa direction, l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi a dit « oui » au Paris SG depuis plusieurs semaines déjà. Le quotidien sportif assure donc qu’« à moins d'un improbable retournement de situation, Skriniar sera donc un joueur de Paris dans quelques mois ». Voire dans quelques semaines puisque les Nerazzurri pourraient finalement se résoudre à le laisser partir dès cet hiver pour encaisser quelques millions d’euros, plutôt qu’un départ libre en fin de saison.