OGC Nice Mercato : Le Gym concurrence le RC Lens pour un milieu

Publié par Jules le 20 janvier 2023 à 21:37

Alors que plusieurs joueurs pourraient quitter l'OGC Nice dans les prochaines semaines, le Gym étudie une piste du RC Lens pour se renforcer.

Après un début de saison très mitigé, l'OGC Nice trône à la 10e place de Ligue 1 à la 19e journée. Un début de saison loin d'être suffisant pour le Gym qui ne vise rien d'autre que l'Europe cette saison, et qui vont donc devoir redoubler d'efforts pour accrocher le précieux sésame à la fin de l'exercice 2022-2023. Pour ce faire, le Gym, qui pourrait perdre Mattia Viti en défense, va tenter de se renforcer lors de ce mercato hivernal qui ferme ses portes dans 11 jours.

En plus du possible départ du défenseur italien vers l'Atalanta Bergame, l'OGC Nice devrait aussi perdre Dante à la fin de la saison. En effet, comme il est convenu dans son contrat, le capitaine du Gym devrait rentrer dans l'organigramme du club une fois qu'il aura mis un terme à sa carrière sportive. À 39 ans, le Brésilien ne devrait donc plus tarder à raccrocher les crampons, et Nice risque donc de devoir lui trouver un remplaçant rapidement en défense centrale.

OGC Nice Mercato : Le Gym à la lutte avec le RC Lens pour Youssouf Ndayishimiye

D'après les informations de Foot Mercato, l'OGC Nice aurait trouvé le remplaçant parfait à Dante en la personne de Youssouf Ndayishimiye. En effet, les Aiglons verraient d'un bon oeil l'arrivée du défenseur central originaire du Burundi, qui peut également évoluer en tant que milieu défensif. Néanmoins, le Gym n'est pas le seul club intéressé par le défenseur de Basaksehir, puisque le RC Lens suivrait également les traces du joueur de 24 ans.

D'après le média en ligne, l'OGC Nice aurait toutefois une longueur d'avance pour Youssouf Ndayishimiye. D'après les dernières informations, les Aiglons seraient proches de trouver un accord avec le club turc, et auraient également les faveurs du joueur.