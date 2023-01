PSG Mercato : Tout s’accélère pour le transfert de Keylor Navas !

Publié par JEAN-LUC D le 20 janvier 2023 à 19:07

Doublure de Gianluigi Donnarumma et désireux de retrouver du temps de jeu, Keylor Navas pourrait quitter le PSG cet hiver. Les choses s’accélèrent dans ce sens.

Relégué au poste de numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, Keylor Navas pourrait aller voir ailleurs jusqu’au 31 janvier. Annoncé un peu partout, notamment en Arabie Saoudite à Al-Nassr, le club de son ancien coéquipier madrilène Cristiano Ronaldo, le gardien de but de 36 ans pourrait finalement débarquer en Premier League. Mardi, L’Équipe a révélé que deux clubs de Premier League auraient sondé l’entourage de Navas : Nottingham Forest et Bournemouth. Si aucune des deux écuries anglaises n’était encore passée aux actes concrets dans ce dossier, les lignes auraient bougé ces derniers jours.

PSG Mercato : Keylor Navas en route pour la Premier League ?

Ce vendredi, la presse anglaise confirme l’intérêt de plusieurs formations de Premier League pour Keylor Navas. À en croire le Sun, les dirigeants de Nottingham Forest auraient ouvert des négociations avec les représentants du portier du Paris Saint-Germain afin de tenter de le convaincre de rejoindre les rangs de l’actuel treizième du Championnat anglais. Les Forest feraient d’ailleurs un énorme forcing auprès du protégé de Christophe Galtier, précisément auprès de son agent Jorge Mendes, qui discuterait désormais activement sur la faisabilité de l’opération.

Steve Cooper, l’entraîneur de la formation anglaise, réclamerait en urgence le renfort d’un nouveau gardien de but pour combler le vide laissé par Dean Henderson, prêté par Manchester United et qui va manquer plusieurs semaines de compétition suite à une blessure. Toujours selon la même source, le club saoudien d’Al-Nassr, serait tout aussi déterminé pour s’offrir les services de Keylor Navas. Sur insistance de leur coach Rudi Garcia, les décideurs de la formation du Moyen-Orient seraient disposés à proposer un plus gros salaire au numéro 1 parisien afin de l’attirer dès ce mois de janvier. Reste maintenant à savoir ce que Navas va décider pour la suite de sa carrière.