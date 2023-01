LOSC : Les confidences de Bayo sur ses débuts difficiles

Publié par Dylan le 22 janvier 2023 à 14:08

Écarté en août puis réintégré au LOSC après une sortie nocturne, Mohamed Bayo est revenu sur cet incident. Il dit avoir appris de cette erreur.

L'aventure au LOSC aurait pu tourner au vinaigre pour Mohamed Bayo. L'ancien clermontois, arrivé l'été dernier pour renforcer l'attaque des Dogues, avait été écarté du club après une sortie nocturne à la veille d'un match. L'évènement s'était produit en août dernier et avait fortement agacé son président, Olivier Létang : « Le joueur le savait déjà. C'était important de trancher et ce n'est pas parce qu'il y a un match... On doit envoyer un signal à tout le monde en disant que le club est fort » avait-il déclaré à Prime Vidéo.

Résultat : Mohamed Bayo a été mis à l'écart pendant cinq mois, ne disputant que 95 minutes avec le club jusqu'au 15 janvier. Depuis cette date fatidique et une titularisation contre Troyes (victoire 5-1), l'attaquant de 24 ans espère obtenir une seconde chance. En décembre dernier, Olivier Létang avait déjà donné le feu vert pour son retour : « On comprend les doutes de Bayo, mais on compte sur lui sur la deuxième partie de saison. On ne peut pas avoir un seul buteur axial » avait-il confié devant la presse.

Mohamed Bayo (LOSC) : « Je n'avais pas à faire ce que j'avais fait »

À la suite de cet épisode, Mohamed Bayo est revenu sur son erreur auprès de Téléfoot : « Ce moment a été difficile. Avec cette erreur, c'était normal d'avoir eu cette mise à l'écart. Je ne l'ai pas mal pris parce que le club a pris une bonne décision. Je n'avais pas à faire ce que j'avais fait » a-t-il concédé, faisant référence à sa sortie nocturne en août dernier.

Double buteur contre l'ESTAC Troyes la semaine passée, il espère désormais repartir de l'avant avec les Dogues : « Tout le monde dans la vie a le droit à une seconde chance. J'espère que je l'aurais. En tout cas, je la saisirais » a-t-il poursuivi. Le LOSC ne devrait pas se passer de ses services, le club étant en bonne position pour une qualification en coupe d'Europe (6ème). Un international français pourrait également garnir les rangs des Dogues d'ici la semaine prochaine.