ASSE Mercato : Une recrue estivale se confie sur ses débuts

Publié par Dylan le 22 janvier 2023 à 18:54

Arrivé l'été dernier en provenance du Pau FC, une recrue de l'ASSE s'est confiée sur ses six premiers mois dans son nouveau club.

L'AS Saint-Étienne retrouve le sourire. Après un début plus que compliqué en Ligue 2, marqué par une place de lanterne rouge pendant six mois, le club forézien reste sur deux succès consécutifs. Une série qui paraît anodine, et qui n'a pourtant jamais été réalisée chez les Verts depuis leur relégation. L'espoir d'un maintien est donc plus que jamais revenu, à mi-parcours du championnat.

Les recrues estivales et hivernales commencent également à prendre leurs aises au sein du groupe. Menées par Laurent Batlles, lui-même arrivé récemment, elles ont contribué à raviver la flamme. Parmi elles, on peut notamment citer l'attaquant Gaëtan Charbonnier. L'ancien auxerrois a inscrit deux premiers buts capitaux contre Caen (1-1) et Niort (1-0) la semaine passée. Cette joie du succès retrouvé est partagée par une autre recrue, Victor Lobry. Arrivé en provenance du Pau FC, celui-ci s'est confié sur ses six premiers mois chez les Verts.

Victor Lobry (ASSE) : « Ce n'est que du bonheur »

Malgré une dix-huitième place synonyme de relégation en National, Victor Lobry n'a pas caché sa satisfaction de jouer pour l'AS Saint-Étienne : « Comme je l’ai dit plusieurs fois, ce n’est que du bonheur ! Quand on est petit, qu’on fait du foot, on a envie de rejoindre des clubs comme ça, ne pas passer inaperçu. C’était un objectif de rejoindre un tel club. Mon but était de passer un cap. Et même en restant en Ligue 2, en arrivant à Saint-Étienne, le cap est passé » a-t-il savouré auprès de MaLigue2.

Désormais, le milieu central de 27 ans est concentré sur le maintien en Ligue 2 : « Il y a de l’engouement autour de l’équipe, les supporters ont vécu des années galères et cela se ressent. Il y a de la frustration et on a envie de leur amener des choses positives ! On a envie de gagner, de redresser la barre et de tirer tous dans le même sens » a-t-il poursuivi. Après 19 journées, l'ASSE n'est qu'à 3 points du premier non-relégable, le Dijon FCO.