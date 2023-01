ASSE : Une figure de Saint-Etienne reconnaissant envers le club

Publié par ALEXIS le 23 janvier 2023 à 11:43

Un défenseur formé à l' ASSE a posé un acte fort en faveur de son club formateur, à l’occasion d'un match remporté contre Manchester United.

William Saliba n’a pas oublié l’ ASSE. Parti du club où il a été formé et révélé en Ligue 1, en juin 2020, il garde un lien très fort avec Saint-Etienne. Ce week-end, il l’a démontré en invitant son entraîneur à l’Académie de l’AS Saint-Etienne à Londres, à l'occasion d'Arsenal-Manchester United. Razik Nedder était donc présent parmi les 60 325 spectateurs dénombrés à l’Emirates Stadium. « Il était à l'Emirates Stadium pour y encourager "Willy" Saliba. S'en est suivie une rencontre entre les deux hommes durant laquelle William Saliba a offert son maillot à l’entraineur de la réserve de l' ASSE », a appris le site spécialisé Peuple-Vert. Ce qui prouve la reconnaissance de William Saliba envers son coach et son club formateur.

Formateur à l’ ASSE, le technicien stéphanois a eu le défenseur central d’Arsenal sous ses ordres au sein de la réserve des Verts. C’est justement sous sa direction que William Saliba est ses coéquipiers U19, notamment Wesley Fofana, ont remporté la coupe Gambardella en avril 2019.

ASSE : William Saliba rend une copie propre contre Manchester United

Lors de la victoire des Gunners sur les Red Devils (3-2), dimanche, l’international français (8 sélections) n’a pas été buteur, mais a tiré son épingle du jeu. Plusieurs médias britanniques lui ont attitré une note supérieure à la moyenne. Selon The Sun qui lui donne noté 6/10, « il a montré beaucoup de qualité quand cela était nécessaire ». Pour, iNews, l’ancien joueur de l’ ASSE a rendu une copie sans tâche. Wiliam Saliba a été « à nouveau stable et solide en arrière », a indiqué le média, félicitant la prestation du natif de Bondy par la note de 8/10.

Pour rappel, le joueur de 21 ans a été transféré à Arsenal en juillet 2019, contre un montant de 30 millions d'euros. Cependant, il est resté à l’ ASSE en prêt, pendant l’exercice 2019-2020, avant de rejoindre le club londonien en Premier League et de s’y imposer cette saison.