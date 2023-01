PSG : Galtier prépare du lourd à Paris, la compo face au Pays de Cassel

Publié par Enzo Vidy le 23 janvier 2023 à 10:43

Opposé au Pays de Cassel pour le dernier 16e de finale de Coupe de France, le PSG doit se rassurer. Voici la compo de Christophe Galtier.

Un choc des extrêmes. Voilà comment parfaitement définir ce dernier match comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France. Le PSG se déplace à Bollaert pour affronter le Pays de Cassel, pensionnaire de Régional 1. Sur le papier, il est clair qu'une demonstration parisienne ne serait que logique au vu de l'écart qui sépare ces deux équipes, mais les dernières prestations du PSG n'ont guère rassuré.

L'espoir est donc permis pour les joueurs amateurs qui n'auront rien à perdre, et qui auront la chance d'évoluer dans un stade mythique du championnat de France, Bollaert-Delelis, qui devrait faire le plein pour l'occasion, et qui ne rappelle pas de bons souvenirs au PSG. Les hommes de Christophe Galtier sont prévenus, la partie pourrait s'avérer bien plus difficile qu'elle n'en a l'air, et une mauvaise surprise n'est pas à négliger côté PSG.

PSG : Malgré l'absence de Messi, Paris va aligner du lourd

Même si ce match s'annonce déséquilibré, Christophe Galtier ne veut pas prendre le moindre risque. En difficulté ces dernières semaines, les joueurs du PSG ont besoin d'enchaîner les rencontres pour retrouver les bonnes sensations de la première partie de saison. De ce fait, l'entraîneur parisien devrait sortir l'artillerie lourde face aux joueurs du Pays de Cassel.

Si Lionel Messi ne sera pas de la partie ce lundi soir, Neymar et Kylian Mbappé devraient tous les deux être alignés aux côtés d'Hugo Ekitike en attaque. En défense, la charnière Ramos-Marquinhos, très inquiétante depuis de nombreux matches, devrait à nouveau être reconduite par Christophe Galtier. Dans les buts, Keylor Navas sera titularisé aux dépens de Gianluigi Donnarumma, d'après les dires de Christophe Galtier en conférence de presse, et aura l'occasion de se rattraper de son match plus que moyen jeudi au Qatar. Enfin, après une longue absence, Nuno Mendes devrait faire son grand retour dans le onze parisien.

La compo probable du PSG face au Pays de Cassel :

Gardien : K. Navas

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, S. Ramos, N. Mendes

Milieux de terrain : F. Ruiz, R. Sanchez, Soler, Neymar

Attaquants : H. Ekitike, K. Mbappé