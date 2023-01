FC Nantes : Kombouaré tire la sonnette d'alarme après Thaon

Publié par ALEXIS le 23 janvier 2023 à 13:30

Le FC Nantes est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France, mais Antoine Kombouaré est très inquiet pour son équipe, après Thaon.

Opposé à la modeste équipe de l’ES Thaon, le FC Nantes est passé par la séance des tirs au but pour sortir le club de National 3, en 16es de finale de la Coupe de France, dimanche. Les Canaris ont été tenus en échec au Stade de la Colombière à Épinal, pendant le temps réglementaire (0-0). Titularisé lors du match, Rémy Descamps a été décisif pour la qualification, lors des tirs au but.

Le gardien de but N°2 du FCN a arrêté deux tirs du club des Vosges, qualifiant ainsi son équipe pour les 8es de finale (0-0, 2-4 tab). Détenteur du trophée de la Coupe de France 2022, l’équipe d’Anoine Kombouaré connaîtra son prochain adversaire, ce lundi soir, lors du tirage au sort prévu à partir de 19h sur beIN Sports.

FC Nantes : Antoine Kombouaré prévient son équipe en vue des 8es de finale

Le FC Nantes a désormais plus de chance de tomber sur un adversaire de Ligue 1 ou Ligue 2, car il ne reste plus qu’un seul club amateur en lice, Vierzon FC (National 2). En Ligue 1, l'OL, l’OM, le RC Lens, le Stade de Reims, le FC Lorient, Toulouse FC, Angers SCO et l’AJ Auxerre sont passés, en attendant le PSG qui affronte le Pays de Cassel (R1), au stade Bollaert-Delelis, ce lundi à 20h45.

Avant les huitièmes de finale, le coach du FC Nantes n’a pas caché son inquiétude, au vu de la prestation décevante de son équipe face à un poucet. « On est passés par la toute petite porte. On ne peut pas jouer comme ça au prochain tour, sinon on va passer à la trappe », a-t-il prévenu en conférence de presse d’après-match. À noter que le FC Nantes était privé de cinq joueurs titulaires, blessés : Nicolas Pallois, Quentin Merlin, Charles Traoré, Ludovic Blas et Moses Simon.