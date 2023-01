LOSC Mercato : Lille fait une offre pour un ailier portugais

Publié par Jules le 23 janvier 2023 à 13:00

Tandis que le LOSC n'a toujours pas recruté cet hiver, Lille accélère pour un joueur portugais, et aurait déjà formulé une belle offre.

Après un mercato estival assez agité, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées, le LOSC se montre plus calme cet hiver. Les Dogues n'ont pas enregistré le moindre renfort, alors que le marché des transferts va fermer ses portes dans un peu plus d'une semaine. Une situation qui pourrait évoluer très prochainement, puisque Lille semble d'ores et déjà bien engagé concernant l'arrivée de Benoît Costil, qui pourrait poser ses valises dans le Nord dans les prochaines heures.

Néanmoins, le LOSC ne souhaiterait pas s'arrêter là, et pourrait tenter de récupérer quelques renforts supplémentaires durant le mois de janvier, notamment en attaque où les départs pourraient se multiplier dans les prochains mois. En effet, trois joueurs pourraient quitter le club d'ici au mercato estival, puisque Jonathan David est toujours courtisé, Timothy Weah n'est pas satisfait de son rôle, et Jonathan Bamba arrive en fin de contrat et pourrait ne pas le prolonger. Une situation que les Dogues veulent résoudre au plus vite.

LOSC Mercato : Lille se positionne sur Nuno Santos

D'après les informations du compte Twitter, Jorge das Transferências, bien renseigné sur l'actualité des clubs portugais, le LOSC serait passé à l'action pour recruter Nuno Santos, qui évolue actuellement sous les couleurs du Sporting Portugal, actuel 4e de Liga Portugal Bwin. En effet, les Dogues auraient déjà formulé une première offre pour l'ailier gauche portugais.

Les Dogues auraient proposé 10 millions d'euros au club portugais pour s'offrir le joueur de 27 ans, auteur de 5 buts et 3 passes décisives en championnat cette saison. Pour le moment, on ne sait pas encore si le Sporting a accepté l'offre du LOSC pour Nuno Santos, qui reste un joueur important au sein de l'effectif de Rúben Amorim.