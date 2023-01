Stade de Reims Mercato : Un gardien proche de quitter le SDR

Publié par Enzo Vidy le 23 janvier 2023 à 16:30

Sans la moindre signature depuis le début du mercato hivernal, le Stade de Reims s'apprête à boucler le départ d'un gardien.

Malgré le manque d'activité des dirigeants du Stade de Reims depuis le 1er janvier dernier, la situation du club est relativement bonne sur le plan sportif en championnat. Après un début de saison très difficile, Will Still a pris place sur le banc rémois à la place d'Oscar Garcia, et c'est certainement lui le gros coup réalisé par les dirigeants du SDR.

Car s'il était loin de rester à la tête du Stade de Reims suite à son manque d'expérience et aux 25 000 euros qu'il coûte à chaque rencontre, il a tout de même été conservé, et le pari s'avère être une véritable réussite. À l'issue de la 19e journée, le Stade de Reims occupe la 11e place de Ligue 1, et demeure invaincu depuis le 18 septembre dernier, un bilan plus que satisfaisant pour Will Still et son équipe. Grâce à cette bonne série, renforcer l'effectif n'est pas une priorité au Stade de Reims, et c'est dans le sens des départs que les choses évoluent ces dernières heures.

Stade de Reims Mercato : Patrick Pentz devrait rejoindre les Etats-Unis cet hiver

Arrivé l'été dernier au Stade de Reims en provenace de l'Austria Vienne, Patrick Pentz vit une période délicate au SDR. Gardien numéro 1 lors des six premières journées de Ligue 1, le portier autrichien fait désormais banquette, et voit Yehvann Diouf performer dans les buts rémois. Face à cette situation difficile, le gardien de 26 ans est ouvert à un départ.

Et d'après les informations de L'Union, les Colorado Rapids seraient très interéssés à l'idée de faire venir Patrick Pentz dès cet hiver. Le média précise par ailleurs qu'un prêt pour les six prochains mois est envisagé par les deux parties.