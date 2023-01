OM Mercato : Une annonce officielle tombe pour Florian Thauvin

Publié par Timothée Jean le 23 janvier 2023 à 21:43

Annoncé vers un retour à l’ OM, Florian Thauvin n’est plus un joueur des Tigres. Le club mexicain vient d’officialiser son départ.

Un peu plus d’un an après son arrivée au Mexique, Florian Thauvin quitte déjà les Tigres de Monterrey. Contrairement à son coéquipier André-Pierre Gignac, le milieu offensif tricolore n’a pas vraiment répondu aux énormes attentes placées en lui. Il n’a inscrit que 8 buts et 5 passes décisives en 38 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En raison de ces performances décevantes par rapport à son énorme salaire, le plus élevé du championnat du football mexicain, la direction des Tigres a finalement décidé les frais, en mettant en fin au contrat de Florian Thauvin.

« Le Club Tigres informe que la décision a été prise de mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur, Florian Tristan Mariano Thauvin. Nous remercions Florian pour les efforts et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l’année et demie qu’il a passée avec nous et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets », peut-on lire dans le communiqué du club.

OM Mercato : Florian Thauvin est libre, une aubaine pour Marseille ?

Florian Thauvin est donc libre de tout contrat et tentera de relancer sa carrière sous de nouveaux cieux. La question qui se pose dès lors est de savoir quelle sera sa future destination. L’idée d’un retour en France n’est pas à exclure, puisque le joueur de 29 ans songerait à revenir à l’ OM. La presse espagnole révélait récemment que l’international aurait déjà entamé des négociations secrètes avec la direction de l'Olympique de Marseille en vue de revenir sur la Canebière.

En quête de renfort offensif, l’ OM pourrait ainsi être tenté de récupérer son ancien joueur cet hiver sans débourser d’indemnité de transfert. Sauf que Florian Thauvin n'est plus vraiment le bienvenu à Marseille, car les supporters phocéens n’ont pas la mémoire courte. Bon nombre d’entre eux n’ont pas aimé la façon dont il a baladé le club pour s’exiler au Mexique. De plus, ses relations tendues avec certains cadres du vestiaire, tels que Dimirit Payet, devraient être un frein pour son retour à l’ OM.