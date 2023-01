ASSE-FC Sochaux : De bonnes nouvelles tombent pour Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 24 janvier 2023 à 11:13

Des nouvelles réjouissantes tombent pour l’équipe de l' ASSE, concernant le match contre le FC Sochaux, samedi à 15h à Geoffroy-Guichard.

Remontée à la 18e place du championnat grâce à ses deux victoires de suite, l’ ASSE va tenter d’enchaîner un troisième succès, samedi, lors de la réception du FC Sochaux. Les supporters des Verts rêvent de cela, afin de bien lancer la deuxième moitié de la saison. Mais le match comptant pour la 20e journée de Ligue 2 s’annonce difficile pour l’AS Saint-Etienne, car les Lionceaux sont 4es dans la course pour la montée en Ligue 1. Actuellement sur une série négative de trois défaites, ils ont à coeur de renouer avec la victoire, dès la première journée de la phase retour du championnat. Ce qui leur permettrait de rester au contact du FC Metz (3e) et des Girondins de Bordeaux (2es).

ASSE : Retour des supporters en vue à Geoffroy-Guichard contre Sochaux

Mais l’ ASSE est aussi résolue à poursuivre sa remontée au classement et ainsi s’éloigner de la zone rouge, synonyme de relégation. Laurent Batlles et son équipe comptent sur le soutien de tous leurs supporters. Et les quatre groupes (Magic Fans, Green Angels, Indépendantistes stéphanois et Union des Supporters stéphanois), qui boycottent les matchs à domicile, devraient mettre fin à leur mot d’ordre, à l’occasion du match contre les Sochaliens.

« Il se pourrait bien que les supporters de l'AS Saint-Étienne fassent leur retour contre Sochaux en tribune (à Geoffroy-Guichard). Les quatre groupes ont fait un appel, via leurs réseaux sociaux, à un rassemblement devant l'Étivallière ce samedi à 11 heures. L'objectif de celui-ci est de réunir l'ensemble des Stéphanois, Ultras ou non et boycotteurs ou non. Lors de ce rassemblement, il se pourrait que les groupes appelant à boycotter décident de finalement revenir au stade », écrit le site Evect.

ASSE-Sochaux : Un arbitre qui réussit bien à l'AS Saint-Etienne

Deuxième bonne nouvelle ? La désignation de Mickaël Lesage comme arbitre de la rencontre ASSE-FC Sochaux. Un arbitre bien connu des Verts, mais pas que. Il réussit bien aux Stéphanois. Cette saison, il a déjà dirigé deux matches du club ligérien en Ligue 2. Et les deux matches ont été remportés par l’AS Saint-Etienne. D’abord contre le SC Bastia (5-0), puis face à Amiens SC au stade de la Licorne (0-1).