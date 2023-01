Real Madrid Mercato : Le Real relance le dossier Jude Bellingham

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2023 à 01:13

Bien décidé à se renforcer lors du mercato estival, les dirigeants du Real Madrid auraient réactivé la piste Jude Bellingham.

Mis sous pression après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, le Real Madrid a bien réagi ces dernières semaines. Les Merengues ont enchaîné 3 victoires consécutives dont une qualification 3-2 en Coupe du Roi face à Villarreal après avoir été menés 2-0. Les hommes de Carlo Ancelotti sont toujours bien placés dans la course au titre à trois longueurs du FC Barcelone.

En parallèle de ces bons résultats, les dirigeants du Real commencent à préparer le mercato estival. La piste numéro 1 reste l’international anglais Jude Bellingham et les contacts avec l’entourage du joueur auraient repris. Selon les informations de Marca, les dirigeants du Real Madrid seraient de plus en plus optimistes concernant le transfert du milieu de 19 ans. Les négociations avec les représentants de Jude Bellingham seraient en bonne voie, précise le quotidien espagnol. Les Merengues souhaiteraient boucler ce dossier rapidement pour éviter une surenchère.

À l’instar de son ancien coéquipier Erling Haaland, Jude Bellingham pourrait être le grand animateur du prochain mercato estival. En plus du Real Madrid, le PSG, Liverpool, Manchester City et Manchester United souhaiteraient recruter l’international anglais. Les dirigeants du Real Madrid vont devoir trouver les bons arguments pour convaincre Jude Bellingham et éviter un nouvel échec.

Le Real Madrid pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines pour prendre l’avantage sur les autres clubs intéressés. Malgré les exigences du Borussia Dortmund, la décision finale reviendra à Jude Belingham qui devrait avoir l’embarras du choix cet été. Les Merengues seraient disposés à investir 130 millions d’euros pour le recruter cet été.

Jude Bellingham reste donc la priorité du Real Madrid qui souhaite recruter un nouveau milieu de terrain afin de préparer la succession de Luka Modric. La prolongation de l’international croate n’est pas encore actée et le milieu du Borussia Dortmund pourrait signer au Real pour le remplacer.