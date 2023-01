PSG Mercato : L’entourage de Messi dénonce un complot du Barça

Publié par JEAN-LUC D le 24 janvier 2023 à 13:13

Ce lundi, une rumeur venue d’Espagne a fait savoir que Lionel Messi ne souhaitait plus prolonger l’aventure avec le PSG. Et le Barça est mis en cause.

Certains journalistes catalans, notamment Gerard Romero, ont annoncé dans la journée de lundi que Lionel Messi n’était finalement plus intéressé par une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, avec le Paris Saint-Germain. Arrivé librement en août 2021, l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone estime qu’il n’a plus rien à prouver en Europe après son sacre avec l’Argentine à la dernière Coupe du monde au Qatar.

Alors que le PSG lui proposait une extension de bail jusqu’en juin 2024 avec une saison supplémentaire en option, le septuple Ballon d’Or envisagerait désormais de suivre les traces de Cristiano Ronaldo en rejoignant une destination pour un dernier contrat plus que juteux avant la retraite. Mais dans la soirée, des journalistes argentins et italiens ont démonté cette rumeur.

PSG Mercato : La vérité éclate pour l’avenir de Lionel Messi

Gaston Edul, journaliste à TyC Sports et suiveur de la sélection argentine, a été le premier à être monté au créneau pour dénoncer la fake news de Gerard Romero concernant l’avenir de Lionel Messi. Dans une vidéo publiée sur sa page Youtube, il assure que la Pulga entend bien continuer au Paris Saint-Germain et ne négocie avec aucun autre club. D’ailleurs, une rencontre est prévue à Doha la semaine prochaine entre les représentants de l’attaquant de 35 ans et Nasser Al-Khelaïfi pour discuter d'une activation de l'option d’un an de plus ou d'un nouveau contrat.

« Il va y avoir une rencontre avec le PSG. Le contrat actuel lui donne la possibilité de continuer encore un an sans avoir à refaire un autre contrat. Au-delà, il sera discuté s'ils peuvent faire un nouveau contrat », explique notamment le journaliste argentin. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano, qui précise qu’un « pacte verbal a été discuté en décembre ».

En Angleterre, Ben Jacobs du média CBS Sports poursuit dans le même sens en indiquant que « le Paris SG reste confiant concernant la prolongation de Messi. Rien n'a changé. Le PSG reste très optimiste. Des sources indiquent qu'un retour de Messi à Barcelone est peu probable et que Messi n'a aucune envie de partir en Arabie saoudite ». De son côté, l’entourage du partenaire de Neymar et Mbappé pense que les dernières informations sur son avenir sont « une manœuvre de diversion du Barça », révèle le Mundo Deportivo. Sauf revirement, Lionel Messi devrait donc être encore Parisien la saison prochaine.