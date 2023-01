ASSE Mercato : Départ d'Etienne Green, le dossier au point mort !

Publié par ALEXIS le 24 janvier 2023 à 15:43

Plusieurs joueurs de l’ ASSE sont sur le départ cet hiver, dont Etienne Green, mais leurs dossiers sont toujours au point mort.

L’ ASSE a initié une opération dégraissage cet hiver afin de se débarrasser des joueurs décevants lors de la première moitié de la saison. Les noms de sept joueurs de l’AS Saint-Etienne reviennent avec insistance : Gabriel Silva, Sergi Palencia, Charles Abi, Etienne Green, Mickaël Nadé, Ibrahima Wadji ou encore Saïdou Sow. En fin de contrat en juin 2023, les deux premiers sont libres de signer avec le club de leur choix, en attendant la fin de saison. Malgré cela, les clubs ne se bousculent par pour les récupérer.

Faisant le point sur la situation de ces indésirables de l' ASSE, Evect croit savoir que leurs dossiers respectifs sont toujours au point mort. Écarté du groupe professionnel et s’entraînant avec la réserve, Charles Abi a des touches en Belgique. Sergi Palencia, lui, intéresse des clubs des équipes de deuxième division en Espagne, son pays natal. Mais il n'y a aucune proposition concrète pour l'heure.

ASSE Mercato : Aucun contact pour Etienne Green à ce jour

Quatrième dans la hiérarchie des gardiens de but à l’ ASSE depuis l’arrivée de Gautier Larsonneur et la promotion de Boubacar Fall, Etienne Green était dans les petits papiers de l’AJ Auxerre, mais le club de Ligue 1 a finalement choisi Ionut Radu. Le gardien de but de l’Inter Milan devrait être prêté à l’AJA.

Le nom du portier formé dans le Forez a circulé à Valenciennes, un temps, pour remplacer Gautier Larsonneur, mais le club de Ligue 2 a finalement recruté un autre produit de l’académie stéphanoise, Stefan Bajic. D’après le site, « il n’y a aucun contact pour Etienne Green, à ce jour ». Quant à Mickaël Nadé, des clubs de MLS sont venus aux nouvelles sur sa situation contractuelle, mais ces intérêts datent d’octobre et sans suite. De façon plus générale, « les offres n'arrivent pas sur le bureau des dirigeants » de l’ ASSE.

Dans le sens des arrivées, les Verts espèrent signer deux à trois joueurs avant le 31 janvier. Pour le poste de milieu défensif, les pistes menant vers Marco Ilaimaharitra du Sporting de Charleroi et Lamine Fomba du Nîmes Olympique sont évoquées. Sur le plan offensif, l’ ASSE convoite Amine Boutrah de l’US Concarneau (N3). Pour rappel, cinq nouveaux joueurs ont déjà renforcé l’équipe de Laurent Batlles : Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Kader Bamba (prêt), Niels Nkounkou (prêt) et Gautier Larsonneur.