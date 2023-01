FC Nantes : Mostafa Mohamed pense déjà à la Juventus

Publié par ALEXIS le 24 janvier 2023 à 23:13

Prêté au FC Nantes, Mostafa Mohamed est revenu sur son intégration au FCN. Il pense aussi à la confrontation face à la Juventus en février prochain.

Courtisé par plusieurs clubs lors du mercato estival, Mostafa Mohamed (25 ans) a préféré rejoindre le FC Nantes et la Ligue 1. Il a signé chez les Canaris sous la forme d’un prêt avec une option d’achat s'élevant à 5,7 millions d'euros. Dans une longue interview, l’attaquant égyptien a justifié son choix. Il a aussi avoué son bien-être au FCN, depuis son arrivée en juillet 2022.

« Je suis arrivé au FC Nantes, avec l’envie de franchir un nouveau cap dans ma carrière. L’accueil reçu par l’ensemble du Club, le personnel, mais aussi mes coéquipiers, a été très bon. J’ai vraiment ressenti une bienveillance incroyable de la part de tout le monde », a-t-il déclaré, sur le site internet du FC Nantes.

FC Nantes : Mostafa Mohamed convaincu que le FCN peut sortir la Juventus

Mostafa Mohamed avait déjà joué 2 matchs de qualification en Ligue des Champions et 7 en Ligue Europa, sous le maillot de Galatasaray en 2021 et 2022. Il rejoue donc la Ligue Europa cette saison avec le FC Nantes. Qualifiés pour les 16es de finale, au terme de la phase de groupes, les Canaris affrontent la Juventus, les 16 et 23 février prochain, respectivement à Turin, puis au stade de la Beaujoire. Une double confrontation pour laquelle l’avant-centre des Jaune et Verts est confiant, car « ils (les Turinois) ne sont pas forcément au mieux cette saison.

On sait jouer les grands matchs et on l’a prouvé. Il faudra vraiment se donner une chance en allant chercher un bon match à l’aller, là-bas, pour s’offrir un match retour dans une grande ambiance devant nos supporters. Je suis convaincu qu’on est capable de le faire », a assuré Mostafa Mohamed. Pour rappel, le FC Nantes a fini 2e du groupe G, derrière le SC Fribourg. L'équipe d'Antoine Kombouaré a signé 3 victoires, respectivement contre l'Olympiakos (à l'aller et au retour) et face au Karabagh FC (Azerbaïdjan).