ASSE Mercato : Saint-Etienne passe à l'offensive pour un milieu

Publié par ALEXIS le 25 janvier 2023 à 12:36

L’ ASSE serait passée à l’offensive pour boucler un transfert au milieu de terrain, à six jours de la fermeture du mercato hivernal.

L’ ASSE veut rapidement finaliser les derniers dossiers du mercato hivernal. Pour se renforcer au milieu de terrain, l’AS Saint-Etienne est sur deux pistes menant vers Marco Ilaimaharitra de Sporting de Charleroi en Belgique et Lamine Fomba du Nîmes Olympique en Ligue 2. Après avoir résisté un temps, les dirigeants du club du Gard sont désormais disposés à lâcher le milieu défensif cet hiver, surtout que ce dernier est en fin de contrat en juin 2023, dans six mois. « Il y a déjà eu deux départs. La porte est ouverte pour quelques joueurs s'il y a de bonnes offres. C'est une question d'opportunité. Si on a une bonne offre pour le club, on la prendra », a déclaré le président Rani Assaf, dans Objectif Gard, mardi.

ASSE Mercato : Saint-Etienne relance les discussions pour Fomba

Informée de l’ouverture de la direction des Crocos, l’ ASSE a décidé de renouer les contacts avec Nîmes, afin de finaliser le transfert de Lamine Fomba. C’est ce que croit savoir le journal régional. D’après leurs informations, les négociations entre le Nîmes Olympique et l'AS Saint-Étienne ont repris. Elles devraient déboucher rapidement sur un accord et la signature du milieu défensif de 25 ans, car les Gardois viennent de se renforcer doublement au milieu de terrain.

Le Nîmes Olympique aurait enregistré les arrivées de Guessouma Fofana (milieu défensif, 30 ans) et Joseph Lopy (FC Sochaux, 30 ans) selon le même média. Le premier est en provenance du CFR Cluj (en Roumanie). Il se serait déjà engagé pour six mois, alors que le deuxième passe la traditionnelle visite médicale, ce mercredi, avant sa signature.