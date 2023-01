OL Mercato : Annoncé partant, un milieu reste à l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 25 janvier 2023 à 12:21

Alors qu'il était sur le point de quitter l' OL durant ce mercato hivernal, un milieu offensif reste finalement à l'Olympique Lyonnais.

Les derniers jours du mercato hivernal sont agités à l' OL. Toujours à la recherche d'un renfort pour consolider l'effectif de Laurent Blanc en deuxième partie de saison, c'est principalement dans le sens des départs que les choses s'animent au sein de l'Olympique Lyonnais.

En effet, les dirigeants de l' OL cherchent à se débarrasser de plusieurs éléments offensifs qui ne sont plus vraiment heureux à Lyon, et qui livrent des performances plus que moyennes lorsque Laurent Blanc fait appel à eux. Parmi les joueurs concernés, Karl Toko-Ekambi se rapproche d'un départ, mais le dossier prend du plomb dans l'aile ces dernières heures.

Romain Faivre a toujours la fervente intention de quitter l' OL pour bénéficier de plus de temps de jeu, et le FC Lorient semblait intéressé par l'ancien joueur du Stade Brestois. Enfin, Jeff Reine-Adélaïde est parti au FC Séville mardi pour passer sa visite médicale avec le club andalou après que les deux clubs aient trouvé un accord. Cependant, les tests médicaux ne se sont pas vraiment déroulés comme prévu.

OL Mercato : Jeff Reine-Adélaïde ne signera pas à Séville

Tout était bouclé, il ne manquait plus que la traditionnelle visite médicale pour officialiser l'arrivée de Jeff Reine-Adélaïde au FC Séville. Malheureusement pour le milieu offensif lyonnais, les tests médicaux n'ont pas été concluants. Selon les informations révélées par L'Équipe, le club andalou a détecté un manque de rythme chez Jeff Reine-Adélaïde, et en a conclu qu'il ne sera pas apte à jouer un match entier avant plusieurs semaines.

De ce fait, le FC Séville refuse de s'attacher les services du joueur de l' OL, qui va donc faire son retour à Lyon. C'est un terrible coup dur pour le joueur de 25 ans, déjà victime d'une rupture des ligaments croisés à deux reprises, et qui peine à retrouver son niveau depuis son retour à la compétition.