OL Mercato : Florian Thauvin à l'Olympique Lyonnais ? Aulas répond

Publié par Enzo Vidy le 25 janvier 2023 à 10:59

Alors que des rumeurs envoient Florian Thauvin à l' OL, Jean-Michel Aulas a lâché une première réponse concernant ce dossier.

C'est le gros dossier qui risque d'enflammer cette fin de mercato hivernal. Après deux saisons plus que moyennes au Mexique, les Tigres UANL ont mis fin au contrat de Florian Thauvin, ce qui signifie que le champion du monde 2018 est un joueur libre sur le marché des transferts. Immédiatement, son nom a été associé à différents clubs, et plus précisément à celui de l'Olympique Lyonnais.

En effet, TV Azteca annonce que les Gones seraient très intéressés à l'idée de faire venir Florian Thauvin cet hiver, et que son profil pourrait parfaitement coller à l'objectif de remettre l' OL sur de bons rails en championnat. Derrière, le journaliste et chroniqueur de RMC, Daniel Riolo, n'a pas perdu de temps pour commenter cette information, en adressant un petit tacle aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais. De ce fait, Jean-Michel Aulas a pris la parole via son compte Twitter pour rétablir la vérité sur ce dossier.

OL Mercato : Aulas répond à Daniel Riolo et dément la rumeur Thauvin

Face à cette rumeur qui commençait à prendre de l'ampleur, une mise au clair devenait indispensable. Et après les propos de Daniel Riolo concernant une potentielle arrivée de Florian Thauvin à l' OL, le président lyonnais est monté au créneau. "Daniel, vous vous êtes fait avoir par une plaisanterie, j’espère que vos autres infos sont mieux recoupées (j’ai un doute). Ne croyez pas bêtement tout ce que vous lisez sur Internet."

Des déclarations envers le journaliste de RMC qui ont le mérite d'être claires. En ce qui concerne Florian Thauvin, il est difficile d'imaginer son arrivée à l' OL après les propos tenus par Jean-Michel Aulas.