Stade Rennais Mercato : C’est fait, un attaquant rejoint le SRFC

Publié par Ange A. le 26 janvier 2023 à 04:36

Le Stade Rennais est en passe d’accueillir son premier renfort de l’hiver. Karl Toko Ekambi devrait s’engager avec le SRFC.

La reprise est quelque peu compliquée pour le Stade Rennais. Le SRFC a été éjecté du podium par l’Olympique de Marseille. Le club breton ne pointe plus qu’à la 4e place et a même été éliminé dès les 16es de finale de la Coupe de France. Une fois de plus, c’est l’OM qui a écarté Rennes dans cette compétition. Les nouvelles ne sont pas également bonnes au niveau de l’infirmerie avec les forfaits de Xeka et surtout Martin Terrier. Le meilleur buteur du club cette saison est forfait pour le reste de l’exercice. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, l’ancien Lyonnais sera sur le flanc pendant huit mois. Pour compenser sa longue absence, le SRFC est proche d’officialiser la signature de Karl Toko Ekambi.

Stade Rennais Mercato : Visite médicale pour Toko Ekambi au SRFC

L’attaquant camerounais est plus que jamais sur le départ à l’Olympique Lyonnais. La faute à ses mauvaises prestations vertement critiquées par les Bad Gones. Lesquels n’hésitent plus à déployer des messages hostiles contre l’ailier de 30 ans. Poussé vers la sortie, le Lion indomptable ne manque pas de prétendants cet hiver. Outre le Stade Rennais, il était courtisé par les Saoudiens d’Al Shabab et un intérêt du Celta Vigo a été révélé ces dernières heures. Mais c’est du côté du SRFC que l’ancien Angevin va terminer la saison. Ouest France confirme que Karl Toko Ekambi fera l’objet d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Aucune option d’achat ne sera incluse dans son prêt à Rennes. Le montant de l’opération est estimée à 1,5 million d’euros.

Le journal régional assure d’ailleurs que l’international camerounais devrait effectuer sa visite médicale ce jeudi. Attendu à Rennes, le Parisien compte 4 réalisations et 2 passes décisives en 19 matchs cette saison. Reste maintenant à savoir s’il parviendra à se relancer au SRFC.