FC Nantes Mercato : Delort ou Thauvin, le choix du FCN connu

Publié par Ange A. le 26 janvier 2023 à 06:36

Le FC Nantes souhaite signer un nouvel attaquant cet hiver. La direction du FCN a tranché entre Andy Delort et Florian Thauvin.

Le FC Nantes reste engagé sur tous les tableaux cette saison. Le FCN a notamment un choc contre la Juventus de Turin en barrages de la Ligue Europa. Les Canaris espèrent également opérer une remontée au classement. À la mi-saison, le club des bords de l’Erdre ne pointe qu’à la 13e place en Ligue 1. S’il entend lutter pour le maintien en championnat, Antoine Kombouaré veut aller le plus loin possible en Coupe d’Europe. Dans cette optique, l’entraîneur du FCN attend des renforts cet hiver. Trois signatures ont déjà été enregistrées. Jaouen Hadjam, Florent Mollet et Joao Victor ont rejoint les rangs du FC Nantes cet hiver. Les Jaune et vert souhaitent également boucler une signature en attaque. Les noms d’Andy Delort et Florian Thauvin sont associés au FCN.

FC Nantes Mercato : Andy Delort toujours la priorité du FCN

Mais le FC Nantes ne compte que signer qu’un seul des deux joueurs auxquels il est lié. Andy Delort pousse pour un départ de l’OGC Nice. Le club azuréen n’entend pas le libérer tant qu’il ne lui a pas trouvé de remplaçant. Quant à Florian Thauvin, son aventure au Mexique a déjà pris fin. Elle a tourné au vinaigre malgré les importants investissements des Tigres. L’ancien Marseillais est libre de tout contrat et vise un retour en Europe après sa pige mexicaine. Mais comme l’indique Simon Reungoat, le champion du monde tricolore ne viendra pas à Nantes. Aucune approche des Canaris n’est à noter.

La source précise que le FC Nantes n’est focalisé que sur la signature d’Andy Delort. Un dossier que le FCN souhaite boucler au plus vite. L’avant-centre algérien compte sept réalisations et une offrande sur l’exercice en cours avec les Aiglons.