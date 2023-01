ASSE : Laurent Batlles fait une annonce sur la fin du mercato

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2023 à 15:33

Laurent Batlles, entraîneur de l’ ASSE, a lâché un indice sur un poste à renforcer, en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi.

L’ ASSE reste bien concentrée pour boucler son marché des transferts, car il ne reste plus que six jours pour la fermeture du mercato hivernal. La liste des joueurs, dont les noms sont associés à l’AS Saint-Etienne, se réduit. Le site internet spécialisé Peuple-Vert croit savoir que Papy Djilobodji (34 ans) et Adrien-Mehdi Monfray (32 ans) sont hors course.

Quant à Amine Boutrah (milieu offensif, US Concarneau, N3), Marco Ilaimaharitra (milieu de terrain, Sporting de Charleroi) ou encore Lamine Fomba (milieu défensif, Nîmes Olympique), elles restent d'actualité. Lamine Fomba est même annoncé tout proche de l’ ASSE. Sa signature serait imminente, d’après le compte Twitter ModrekNO.

ASSE Mercato : Saint-Etienne cherche un joueur dans le couloir droit

Interrogé sur la fin du mercato de Saint-Etienne, Laurent Batlles a botté en touche. Il n’a rien laissé filtrer sur les noms qui circulent dans le Forez, renvoyant ainsi les journalistes à Loïc Perrin (coordinateur sportif) et à la cellule de recrutement. « Pour le mercato, les personnes concernées me tiennent au courant », a-t-il indiqué lors de son passage devant les médias, avant le match contre le FC Sochaux, samedi à 15h. Il a finalement lâché un indice sur un poste à renforcer : « Dans le couloir droit, quelqu'un qui peut amener quelque chose de différent pourrait nous intéresser. »

L’entraîneur de l’ ASSE a évoqué par ailleurs la forme des deux dernières recrues en date de son équipe. « Niels Nkounkou est plus prêt que Kader Bamba, même si on fait travailler individuellement Kader. » Le polyvalent ailier, prêté par le FC Nantes, n’est pas assuré d’être titulaire contre les Lionceaux, lors de la 20e journée. « Il n'a pas joué de match entier dans la régularité, on verra comment ça se passe ce week-end et comment il se sent », a indiqué Laurent Batlles.