OM : Un terrible forfait se dessine à Marseille avant Monaco

Publié par Enzo Vidy le 26 janvier 2023 à 15:03

À deux jours du choc face à Monaco au Vélodrome, un terrible forfait pourrait considérablement impacter l' OM pour cette rencontre.

Si l'actualité du mercato hivernal agite fortement l' OM ces derniers jours, le championnat va reprendre ses droits dès samedi, avec un choc alléchant face à l'AS Monaco. Troisième du championnat, les Marseillais peuvent provisoirement revenir à 2 points du PSG, et peut-être reprendre la deuxième place en fonction du résultat du RC Lens plus tôt dans la journée de samedi.

Restant sur une série de 8 victoires consécutives, l' OM semblait insaisissable en ce moment, et avec l'appui du Vélodrome face aux Monégasques, tout laisse à penser que les hommes d'Igor Tudor ont largement les moyens d'aller chercher une 9e victoire de suite toutes compétitions confondues.

Toutefois, les dernières nouvelles concernant l'état de santé de certains joueurs de l' OM ne sont pas très bonnes. En effet, toujours gêné par une entorse à la cheville, Issa Kaboré ne devrait pas être de retour samedi, et RMC Sport annonce ce jeudi que Pau Lopez devrait être forfait face à l'ASM suite à un petit pépin musculaire. Le gardien espagnol ne s'est pas présenté à l'entraînement du jour, et sa participation au match de samedi est fortement remise en cause.

OM : Jonathan Clauss sera dans le groupe face à Monaco

Si le probable forfait de Pau Lopez face à l'AS Monaco est une très mauvaise nouvelle pour l' OM, tout n'est pas si négatif pour les Olympiens. Absent depuis le 2 janvier dernier suite à une blessure contre le MHSC, Jonathan Clauss sera de retour dans le groupe marseillais qui sera convoqué par Igor Tudor, comme l'annonce RMC Sport ce jeudi.

Avec l'absence quasi certaine d'Issa Kaboré, Igor Tudor n'aura pas besoin de bricoler pour alimenter son couloir droit, et pourra aligner son meilleur élément à ce poste depuis le début de la saison. En ce qui concerne le reste du groupe, hormis Bamba Dieng qui est en instance de départ, tout le monde devrait être de la partie samedi soir au Vélodrome.