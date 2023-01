OL Mercato : Aulas tranche pour l'avenir de Malo Gusto à Lyon

Publié par Enzo Vidy le 26 janvier 2023 à 15:20

Alors que Malo Gusto est annoncé avec insistance à Chelsea, le président de l' OL, Jean-Michel Aulas, a tranché pour l'avenir de son défenseur.

Les choses s'agitent à l' OL en cette fin de mercato hivernal. Très peu actif sur le dossier des arrivées, les dirigeants lyonnais ne cessent de travailler pour boucler plusieurs départs avant la fin du mois de janvier. Depuis les récentes déclarations de Laurent Blanc qui affirmait que certains joueurs n'étaient pas heureux à l' OL, plusieurs opérations sont proches d'aboutir.

D'ici quelques heures, l'officialisation du prêt de Karl Toko-Ekambi au Stade Rennais devrait intervenir. En ce qui concerne Romain Faivre, le joueur s'est d'ores et déjà mis d'accord avec le FC Lorient, et les négociations avancent bien entre les Merlus et l' OL. Pour Jeff Reine-Adélaïde, la situation est plus compliquée. Recalé de sa visite médicale au FC Séville, le milieu offensif lyonnais est dans l'incertitude la plus totale sur son avenir.

Mais le plus gros dossier qui agite l' OL ces dernières heures concerne le latéral droit, Malo Gusto. Courtisé par Chelsea, le jeune défenseur est très intéressé par le projet, et son départ semblait de plus en plus proche au fil des jours. Après une première offre de 20 millions d'euros de la part de Chelsea qui a été refusée par l' OL, les dirigeants londoniens comptaient revenir à la charge en proposant une nouvelle offre de 30 à 40 millions d'euros. Mais ce jeudi, Jean-Michel Aulas a pris la parole concernant l'avenir de Malo Gusto à l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Malo Gusto va finir la saison à l'Olympique Lyonnais

Les supporters de l' OL vont pouvoir souffler, Malo Gusto ne partira pas cet hiver. Sur son compte Twitter, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, a pris la parole pour sceller l'avenir de son défenseur. "Puisque je participe de manière active avec Vincent, Bruno et Laurent à ce grand mouvement de l’hiver, j’ai le plaisir de conforter L’Équipe sur Karl Toko Ekambi mais aussi de préciser que Malo, un grand espoir de l’OL, continuera de jouer avec l’ OL au moins jusqu’au 30 juin 2023."

S'il a affirmé que Karl Toko-Ekambi allait rejoindre le SRFC, Jean-Michel Aulas confirme également que Malo Gusto sera lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Voilà des propos qui devraient fortement calmer les ardeurs de Chelsea.