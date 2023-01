Stade Rennais Mercato : Le SRFC officialise l'arrivée de Toko-Ekambi

Publié par Enzo Vidy le 26 janvier 2023 à 16:16

En recherche intense d'un renfort offensif pour compenser la blessure de Martin Terrier, le Stade Rennais officialise l'arrivée de Karl Toko-Ekambi.

Le Stade Rennais a enfin trouvé son attaquant. Après avoir travaillé sur plusieurs pistes offensives en vue d'une arrivée offensive cet hiver, c'est l'attaquant lyonnais Karl Toko-Ekambi qui va porter le maillot du Stade Rennais pour la deuxième partie de saison. Le club a officialisé sa venue via un communiqué officiel ce jeudi. En grande difficulté à l'Olympique Lyonnais, et pris en grippe par les supporters, le joueur camerounais va avoir l'occasion de se relancer.

En ce qui concerne les modalités de cette opération, le Stade Rennais ne comptait pas faire de folies cet hiver. De ce fait, les dirigeants du SRFC se sont entendus avec le board lyonnais autour d'un prêt payant, sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison d'un montant de 1,5 millions d'euros. Une somme assez raisonnable pour un attaquant qui pourrait considérablement avoir son importance lors de la deuxième partie de saison dans le schéma de jeu de Bruno Genesio.

Arrivé dans la soirée de mercredi sur Rennes, Karl Toko-Ekambi a passé la traditionnelle visite médicale ce jeudi matin, qui a été validé avec succès. L'attaquant camerounais pourrait effectuer ses grands débuts avec le Stade Rennais dès le 1er février, à l'occasion de la réception du RC Strasbourg au Roazhon Park.

"J’ai fait ce choix car je connais le club, notamment grâce à Florian Maurice avec qui j’ai eu la chance de travailler à l’Olympique Lyonnais. Je connais aussi pas mal de joueurs. Hamari Troaré, c’est comme mon frère, on s’est connus au Paris F.C, Martin Terrier, j’ai joué avec lui à l’OL, Baptiste Santamaria et Flavien Tait au SCO d’Angers et Christopher Wooh en sélection", a fait part Karl Toko-Ekambi.

Stade Rennais Mercato : D'autres recrues pourraient débarquer en Bretagne

Si l'arrivée d'un élément offensif était la priorité des dirigeants rennais cet hiver, il ne serait pas impossible de voir d'autres nouvelles têtes débarquer au Stade Rennais dans les prochains jours. Avec les nombreuses blessures qui s'accumulent depuis le début du mois de janvier, l'effectif de Bruno Genesio devient très restreint, et ce dernier a affirmé qu'il y'avait encore de la réflexion pour certains postes.

"Ce n’est pas évident, on réfléchit. Il faut prendre le temps de bien réfléchir. Comme pour les autres postes, je pense qu’il est toujours important de prendre du recul et de ne pas agir à chaud dans ces cas-là." Il est donc probable que les prochains jours soient très agités au Stade Rennais.