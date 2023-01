FC Lorient Mercato : C'est fait, le FCL acte un nouveau départ

Publié par Jules le 26 janvier 2023 à 16:35

Alors que la vente de Terem Moffi traîne au FC Lorient, les Merlus viennent d'officialiser le départ d'un joueur dans le cadre du mercato hivernal.

Les derniers jours du mercato hivernal promettent d'être agités au FC Lorient. En effet, les Merlus ont encore quelques dossiers à régler, notamment le départ de Terem Moffi qui intéresse l'OM et l'OGC Nice, mais dont la vente est plus que jamais incertaine. En parallèle de cela, le FCL aimerait recruter Romain Faivre, qui a de fortes chances de quitter l'OL, où il peine à confirmer les attentes placées en lui. Ainsi, l'ancien joueur du Stade Brestois pourrait tenter de se relancer avec le club breton dès cet hiver.

Tandis que le FC Lorient a déjà validé la vente de Dango Ouattara à Bournemouth pour une somme record, les Merlus ont déjà bien dégraissé et viennent d'acter le départ d'un nouveau joueur. Cela fait donc six joueurs qui ont quitté le FCL cet hiver, et ce chiffre pourrait encore gonfler. En effet, le club breton a officialisé le départ de Moritz Jenz en direction de l'Allemagne, où il portera les couleurs de Schalke 04 pour les prochains mois, voire plus.

FC Lorient Mercato : Moritz Jenz s'engage avec Schalke 04

Ce jeudi 26 janvier, tandis que la fin du marché des transferts approche à grands pas, le FC Lorient vient de conclure le départ du défenseur central Mortiz Jenz qui rejoint Schalke 04. Arrivé en juillet 2022 en provenance du club suisse de Lausanne-Sport, le défenseur central allemand était prêté par le FCL au Celtic Glasgow. Après avoir mis un terme à son prêt en Écosse, le joueur va tenter de rebondir dans son pays natal, en Bundesliga, avec le club allemand de Schalke 04.

Le défenseur de 23 ans quitte le FC Lorient dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat. Cette dernière pourrait être levée automatiquement si certaines conditions sont atteintes, même si la nature de ces dernières n'a pas encore été révélée.