RC Lens Mercato : Le RCL bataille avec le LOSC pour un crack de Ligue 2

Publié par Enzo Vidy le 27 janvier 2023 à 12:56

Alors que les principaux mouvements du RCL se font en interne cet hiver, une bataille entre le RC Lens et le LOSC est en cours pour un crack de Ligue 2.

Solide dauphin du PSG en championnat à l'issue de la première partie de saison, le RC Lens ne fait pas de folie depuis le début du mercato hivernal. Hormis Adrien Thomasson que les Sang et Or sont allés chercher à Strasbourg contre un chèque de 3,9 millions d'euros, le RCL s'est surtout préoccupé de son effectif actuel, et plus précisement des contrats concernant certains cadres de Franck Haise.

De ce fait, le RC Lens a officialisé plusieurs prolongations ces dernières semaines afin de conserver un effectif compétitif dans les années à venir, et de ne pas voir des joueurs quitter le club gratuitement. Parmi les cadres concernés par une prolongation, Florian Sotoca et Facundo Medina ont récemment prolongé leur bail avec le RCL, tout comme Jean-Louis Leca, Massadio Haïdara et Wesley Saïd.

Mais ces dernières heures, les dirigeants lensois s'activent sur une jeune pépite venant de Ligue 2, et se retrouvent à la lutte avec le LOSC pour le faire venir dans le Pas-de-Calais.

RC Lens Mercato : Le RCL fonce sur Norman Bassette

Actuellement au Stade Malherbe de Caen, Norman Bassette, jeune espoir belge, souhaiterait quitter la Normandie cet hiver suite à son manque de temps de jeu, d'après les informations de Ouest-France. Le média affirme également que plusieurs clubs de Ligue 1 se sont positionnés sur le dossier.

Parmi eux, le RC Lens et le LOSC ont d'ores et déjà fait part de leur intérêt pour Norman Bassette. Le RC Strasbourg est également sur le coup, mais l'offre des Alsaciens a été repoussée par le SM Caen. Concernant le RCL et le LOSC, les deux clubs ne sont pas encore passés à l'action, mais cela pourrait rapidement se décanter dans les prochaines heures.