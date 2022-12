OM : Une mauvaise nouvelle tombe avant Toulouse

Publié par Dylan le 24 décembre 2022 à 19:25

L'OM va bientôt reprendre la Ligue 1 face au Toulouse FC, promu cette saison. Toutefois, les Violets vont enregistrer un renfort avant le match.

L'Olympique de Marseille se prépare lentement mais sûrement à son retour en Ligue 1. Après une préparation marquée par deux matchs, une défaite contre Sassuolo (2-3) et un nul contre Nîmes (1-1), les Phocéens doivent maintenant se concentrer sur le Toulouse FC. Dans 5 jours, les Violets viendront se présenter au stade Vélodrome avec la ferme intention d'embêter les locaux.

Et pour cause : il s'agira de la 16ème journée de Ligue 1. Celle-ci va marquer le début de la seconde moitié de saison, c'est pourquoi les deux équipes ne devront pas se rater. Côté OM, on cherche déjà les failles, celles qui ont mené à une élimination rapide en Ligue des Champions et à une légère défaillance en championnat (4ème). Malgré son arrivée cet été, l'attaquant colombien Luis Suarez est déjà reparti à l'UD Almeria (Liga). C'est pour l'instant la seule victime des résultats olympiens, mais d'autres pourraient suivre. Isaak Touré, qui a aussi débarqué cet été à Marseille, fait l'objet d'un prêt pour gagner en temps de jeu. Enfin, le défenseur argentin Leonardo Balerdi devrait passer l'hiver au chaud malgré les rumeurs de départ selon L'Equipe.

Issiaga Sylla de retour à Toulouse pour affronter l'OM

Pour son match de reprise, l'Olympique de Marseille encaisse une mauvaise nouvelle. Si le Vélodrome devrait être rempli pour la première à domicile depuis le 6 novembre en Ligue 1, un retour important s'est effectué au Toulouse FC. Le club dirigé par Philippe Montanier a récupéré son défenseur Issiaga Sylla d'après le site LesViolets.com, toujours à l'affût de son actualité. Malade lors du dernier match amical contre Montpellier, il serait de retour à l'entraînement et effectuerait ses séances normalement.

Un coup dur pour l'OM qui devra faire face à l'un des meilleurs éléments défensifs du TFC. Sylla est expérimenté en Ligue 1 (219 matchs, 181 en tant que titulaire) et porte le maillot des Violets depuis septembre 2012. Le joueur a donc connu le maintien historique du club lors de la saison 2015-2016, la descente en Ligue 2 puis la remontée cette année. Un atout non-négligeable pour le Toulouse FC qui réalise un début d'exercice intéressant (12ème en Ligue 1).