ASSE-Sochaux : Batlles reconduit le même groupe, la compo de Sainté

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2023 à 23:10

L’entraîneur de l’ ASSE a dévoilé son groupe pour affronter Sochaux, samedi à Geoffroy-Guichard. Aucune surprise dans le groupe, sauf un changement.

Après une douzaine de jours d’arrêt, l’ ASSE renoue avec la Ligue 2, ce samedi après-midi. À cette occasion, l’AS Saint-Etienne affronte le FC Sochaux, dans le Chaudron où le possible retour de quatre groupes de supporters (GA92, MF91, IS98 et USS) est en vue. Laurent Batlles a mis la coupe de France à profit pour mettre les automatismes en place au sein de son équipe, avec les 5 recrues hivernales. À savoir les trois premiers : Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur et Dennis Appiah, mais surtout les deux derniers, Kader Bamba et Niels Nkounkou, qui ont joué seulement quelques minutes à Niort.

Ils sont d’ailleurs parmi les 18 joueurs convoqués par l’entraineur de l’ ASSE. Ce dernier a en effet reconduit le même groupe que celui qui avait fait le déplacement à Niort. Seul Benjamin Bouchouari (21 ans) manque à l’appel, relativement au groupe qui a affronté le Chamois Niortais, le 16 janvier dernier. Suspendu pour cumul de cartons jaunes, le jeune milieu de terrain est remplacé par Louis Mouton (20 ans) dans le groupe.

ASSE - FC Sochaux : Monconduit remplace Bouchouari dans le 11 de départ

Laurent Batlles ne devait pas avoir de souci pour la compo de l' ASSE, car il a ses joueurs au grand complet. Il devrait reconduire la même équipe que celle qui a ramené trois points de Niort. En défense centrale, le jeune Saïdou Sow devrait être au côté du capitaine Anthony Briançon. Dennis Appiah et Léo Pétrot devraient tenir leur place respective à droite et à gauche dans une défense à quatre. Thomas Monconduit devrait être titulaire dans l’entre-jeu, à la place de Benjamin Bouchouari, aux côtés Aïmen Moueffek, Mathieu Cafaro et Victor Lobry.

En attaque, le duo Gaëtan Charbonnier - Jean-Philippe Krasso, que Laurent Batlles a bien apprécié contre les Niortais, sera très probablement reconduit. « Il y a eu des choses intéressantes […]. Aujourd’hui, ils doivent pouvoir jouer l’un en fonction de l’autre. On a travaillé certaines choses », a indiqué le coach des Verts, en conférence de presse d'avant-match.

Compo probable de l’ ASSE contre le FC Sochaux

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, S. Sow, A. Briançon, L. Pétrot

Milieux de terrain : T. Monconduit, A. Moueffek, M. Cafaro et V. Lobry.

Attaquants : G. Charbonnier - J-P. Krasso