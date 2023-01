ASSE Mercato : Un défenseur officialise son départ en National

Publié par Dylan le 28 janvier 2023 à 15:39

Après avoir enrôlé six joueurs cet hiver, l'ASSE va encaisser son premier départ. Il s'agit d'un défenseur central, devenu indésirable au club.

L'AS Saint-Étienne fait ses premiers adieux à un joueur cet hiver. Les supporters ne seront néanmoins pas inquiétés en raison du mercato riche en recrues des Verts. Le club forézien a enrôlé six joueurs, dont quatre en Ligue 1 : Gaëtan Charbonnier (AJ Auxerre), Dennis Appiah, Kader Bamba (FC Nantes) et Gautier Larsonneur (Brest). Le milieu défensif Lamine Fomba arrive lui du Nîmes Olympique, et le latéral gauche Niels Nkounkou d'Everton.

Le premier départ acté chez les Verts est celui d'Abdoulaye Bakayoko. Après avoir été promu dans le groupe professionnel en Ligue 1 la saison passée, il n'a pas confirmé sous Laurent Batlles. Il faut dire que l'entraîneur de 47 ans n'a pas été impressionné par ses performances en Ligue 2. Auteur de 9 petits matchs, Bakayoko est devenu indésirable au club et a trouvé une porte de sortie.

Abdoulaye Bakayoko prêté par l'ASSE au Puy Foot 43

L'AS Saint-Étienne a confirmé le départ d'Abdoulaye Bakayoko via un communiqué officiel. Le défenseur central va prendre la direction du Puy Foot 43, pensionnaire de National où il restera jusqu'à l'issue de la saison. L'actuel 18ème de Ligue 2 précise qu'il est prêté sans option d'achat. Âgé de 20 ans, Bakayoko n'est donc pas totalement cédé par les Verts qui pourraient compter sur lui la saison prochaine. Tout dépendra de ses performances au Puy, actuel 15ème de National.

Décidément, l'ASSE et Le Puy Foot sont de bons amis puisque Abdoulaye Bakayoko va y retrouver deux anciens coéquipiers : Maxence Rivera (également prêté sans option d'achat) et Bilal Benkhedim, qui s'est engagé librement avec les Ponots en décembre dernier. Malheureusement, le dernier nommé connaît déjà des complications avec son nouveau club. Il a été envoyé en équipe réserve pendant une semaine suite à une protestation pour manque de temps de jeu. On espère que l'aventure au Puy-en-Velay débutera mieux pour Abdoulaye Bakayoko.