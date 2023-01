Stade Rennais Mercato : L'OL a fixé une condition pour Toko-Ekambi

Publié par Dylan le 28 janvier 2023 à 14:39

Prêté par l'OL au Stade Rennais cet hiver, Karl Toko-Ekambi a accepté une condition étonnante dans son contrat. Celle-ci a été révélée.

Le Stade Rennais termine en beauté son mercato hivernal. Faute de pouvoir compter sur Martin Terrier, les Bretons sont parvenus à enrôler un joueur offensif : Karl Toko-Ekambi. En difficulté à l'Olympique Lyonnais, comme ses coéquipiers, l'international camerounais (53 sélections, 12 buts) vient pour relancer sa carrière. Prêté sans option d'achat jusqu'à l'issue de la saison, il a surpris son entraîneur à Lyon Laurent Blanc.

En effet, le natif d'Alès n'avait pas prévu son départ dans ses plans : « Toko Ekambi n’était pas prévu parmi les mouvements du mercato hivernal, et il a fait partie des joueurs malheureux. On peut prévoir des choses un peu à l’avance comme Dejan Lovren et il y a des choses que l’on ne peut pas prévoir. On a perdu Karl Toko Ekambi donc il faut pallier cela » a t-il déclaré en conférence de presse. Côté SRFC, on espère que le joueur retrouvera son niveau de jeu. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 19 matchs cette saison, Karl Toko-Ekambi est encore loin de son meilleur rendement en Ligue 1 (14 buts et 6 passes décisives en 35 matchs durant l'exercice 2020-2021).

Karl Toko-Ekambi ne pourra pas jouer contre l'OL avec le Stade Rennais

Si la signature de Karl Toko-Ekambi à Rennes était pressentie par nombre de spécialistes dont Foot Mercato, son contrat a révélé une condition étonnante. L'attaquant de 30 ans ne pourra pas prendre part au match retour du Stade Rennais contre l'Olympique Lyonnais. Ainsi, le club rhodanien s'évite un mauvais retour de bâton en plus d'un mercato hivernal raté.

Depuis le 1er janvier et l'ouverture de la fenêtre des transferts, l'OL n'a accueilli qu'une seule recrue : Dejan Lovren. Pourtant, le président Jean-Michel Aulas fait tout pour enrôler d'autres joueurs. La cellule de recrutement a dû laisser tomber les pistes menant à Joao Gomes (Flamengo) et Ellyes Skhiri (Cologne) mais elle n'abdique pas. L'ancien monégasque Wilson Isidor est ciblé de près, lui qui a été l'auteur de 7 buts et d'une passe décisive en 11 matchs la saison passée avec le Lokomotiv Moscou.