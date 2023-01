Clermont - FC Nantes : Kombouaré lève les doutes pour une recrue

Publié par Ange A. le 29 janvier 2023 à 02:23

Antoine Kombouaré a dévoilé son groupe pour le déplacement du FC Nantes sur la pelouse de Clermont ce dimanche. Joao Victor est convoqué.

Invaincu depuis la reprise, le FC Nantes reste dans le ventre mou du championnat. Les Canaris restent notamment sur cinq matchs de Ligue 1 sans défaite avant de défier Clermont ce dimanche. Pour ce déplacement en Auvergne, Antoine Kombouaré a convoqué un groupe de 20 joueurs. Comme annoncé en conférence de presse d’avant-match, deux grosses absences sont à souligner côté nantais. Nicolas Pallois et Quentin Merlin manquent à l’appel. Le défenseur central souffre d’une entorse au genou tandis que le latéral gauche a été touché aux adducteurs. Charles Traoré est de retour dans le groupe après une gêne aux quadriceps. Idem pour Ludovic Blas et Moses Simons, absents lors de la dernière sortie du FC Nantes. Pour cette affiche, le coach du FCN a déciidé de convoquer Joao Victor, sa dernière recrue.

FC Nantes : Première pour Joao Victor contre Clermont ?

Le défenseur central brésilien a rejoint le FC Nantes sous forme d’un prêt sans option en provenance de Benfica. Des doutes concernant sa condition physique avaient été émis par Jean-Marcel Boudard et David Phelippeau. Les journalistes de Ouest France indiquaient que le dernier renfort du FCN était « complètement hors de forme » et ne sera « pas opérationnel tout de suite ». Des spéculations qui n’ont pas suffi à inquiéter Antoine Kombouaré. Avant sa signature à Nantes, le défenseur âgé de 24 ans n’a disputé que 5 rencontres (143 minutes) cette saison.

Pour rappel, l’opposition entre Clermont et Nantes compte pour la 20e journée de Ligue 1. Les Jaune et vert pointent à la 13e place au classement tandis que les hôtes occupent le 8e rang et restent sur trois victoires de rang. Reste à savoir si Antoine Kombouaré réussira à mettre un terme à cette série de victoires du CF63.