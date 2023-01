ASSE : La sortie rassurante d’Anthony Briançon après Sochaux

Publié par Ange A. le 30 janvier 2023 à 01:10

Capitaine de l’ ASSE, Anthony Briançon a donné de ses nouvelles. Le défenseur central s’est gravement blessé samedi contre Sochaux.

L’AS Saint-Étienne est retombée dans ses travers samedi. Les Verts ont été renversés trois buts à deux à Geoffroy-Guichard par le FC Sochaux. Laurent Batlles a notamment enregistré deux nouveaux coups durs lors de cette rencontre. Touché à la cuisse, Kader Bamba a laissé ses partenaires avant la mi-temps. Le coach stéphanois a dû composer en fin de match avec la grave blessure d’Anthony Briançon. Le défenseur central a heurté son montant suite à un tacle en tentant d’empêcher le but de la victoire du FCSM. Sorti sur civière, le capitaine de l’ ASSE ne souffre que d’une plaie béante comme l’a indiqué le communiqué du club. Selon Le Dauphiné Libéré, le défenseur stéphanois va manquer entre trois à quatre semaines de compétition. Il s’est voulu rassurant sur son état dans une publication sur Instagram.

ASSE : Anthony Briançon rassure après sa blessure

Anthony Briançon remercie l’ensemble des Verts pour le soutien reçu suite à sa blessure. « Plus de peur que de mal ! Les nouvelles sont rassurantes et le pire a été évité. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pris soin de moi, coéquipiers, membres du staff, ainsi que tout le personnel médical. Et à vous, famille, amis, et supporteurs des verts, merci pour votre soutien et vos nombreux messages bienveillants. À très vite. », a écrit le capitaine de l’ ASSE sur le réseau social.

C’est sans ce cadre que les Verts vont devoir reprendre leur marche vers l’avant. Contre Sochaux, Laurent Batlles et ses poulains ont vu leur série de trois matchs sans défaite, dont deux victoires de rang, s’estomper. Arrivé l’été dernier en tant que joueur libre en provenance de Nîmes, Anthony Briançon s’est rapidement intégré au collectif de l’ ASSE. L’ancien Nîmois a disputé 16 matchs, tous en tant que titulaire, pour un but inscrit.