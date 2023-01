Stade Rennais Mercato : Le successeur de Traoré en approche au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 31 janvier 2023 à 11:00

Déjà frappé par plusieurs blessures, le Stade Rennais sera privé d'Hamari Traoré pendant 6 semaines, et a d'ores et déjà trouvé son successeur.

C'est un mois de janvier qui fera certainement parmi des pires de l'histoire du Stade Rennais. Depuis le 2 janvier dernier, les blessures s'accumulent dans l'effectif de Bruno Genesio, et sont d'une gravité extrême pour certaines d'entre elles, à l'image de Martin Terrier, victime d'une rupture des ligaments croisés, et absent tout le reste de la saison.

Derrière, c'est Xeka, recruté en tant que joker médical lors du mois de septembre, qui s'est blessé à la cheville, subissant une intervention chirurgicale il y a quelques semaines. Plus récemment, Lorenz Assignon a été touché au genou le privant des terrains pendant les deux prochains mois, et Arnaud Kalimuendo a été victime d'une blessure au ischio-jambiers, et devrait faire son retour samedi prochain si tout se passe bien.

Beaucoup de coups durs donc pour Bruno Genesio et le Stade Rennais, qui ont agi en conséquence avec la récente arrivée de l'attaquant lyonnais Karl Toko-Ekambi, prêté par l' OL jusqu'à la fin de la saison. Mais lundi soir, une autre mauvaise nouvelle est venue impacter l'effectif du Stade Rennais avec la blessure d'Hamari Traoré comme annoncé par Clément Gavard, le journaliste de So Foot. Si la nature de la blessure n'est pas précisée, une indisponibilité de 6 semaines est évoquée par le journaliste.

Stade Rennais Mercato : Djed Spence devrait être prêté au SRFC

Il y a quelques semaines, Bruno Genesio déclarait que ce n'était pas bon "d'agir dans l'urgence", mais avec les différents coups du sort qui touchent le Stade Rennais, les dirigeants n'ont plus vraiment le choix en cette dernière journée de mercato. Face à la blessure inattendue d'Hamari Traoré, le SRFC est en passe de signer un latéral droit de Tottenham du nom de Djed Spence, qui devrait s'engager en prêt jusqu'à la fin de la saison, selon Gianluca Di Marzio. Le Stade Rennais est donc en passe de signer sa deuxième recrue du mois de janvier après Karl Toko-Ekambi.