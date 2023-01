Stade Rennais : Le SRFC avec un forfait en défense face à Strasbourg

Publié par Enzo Vidy le 30 janvier 2023 à 14:42

À deux jours de la réception du RC Strasbourg, Bruno Genesio était présent face à la presse, et a annoncé un forfait pour la défense du Stade Rennais.

La défaite contre le FC Lorient n'est même pas encore digérée qu'il faut déjà penser à la suite pour le Stade Rennais. Mercredi soir, les Rouge et Noir accueillent le RC Strasbourg au Roazhon Park, avec l'obligation de montrer un meilleur visage que celui affiché au Moustoir vendredi dernier lors de la déconvenue 2-1 du SRFC.

Pour évoquer la rencontre face au RCSA, Bruno Genesio était présent face à la presse ce lundi et en a profité pour revenir sur le dernier match face au FC Lorient. "Je revois toujours le match à froid pour confirmer la première impression. Elle reste identique. 4-5 bonnes premières minutes. Et puis une fragilité qui s’est dégagée. Une réaction qui s’est fait attendre. Dans le foot, on a ce qu’on mérite. On ne méritait pas de revenir."

Toujours agacé par le visage montré par son équipe en première période à Lorient, l'entraîneur du Stade Rennais attend une réaction et un changement d'attitude dès mercredi. Il a également donné des nouvelles de son groupe sur le plan physique, et a annoncé que Karl Toko-Ekambi était apte à débuter face à Strasbourg mercredi soir : "Karl peut débuter, il est opérationnel et compétitif."

Stade Rennais : Christopher Wooh suspendu face au RCSA

C'est la seule mauvaise nouvelle annoncée par Bruno Genesio, et ce n'est pas une surprise. Suite à une accumulation de cartons jaunes reçue sur une période de 10 matches, Christopher Wooh, défenseur central du Stade Rennais, ne pourra pas être aligné face au RC Strasbourg. Pour le reste, hormis Xeka, Martin Terrier, Lorenz Assignon et Arnaud Kalimuendo, tout le monde est disponible pour le match face au RCSA.

En ce qui concerne l'ancien attaquant du RC Lens, les nouvelles sont plutôt bonnes d'après les dires de Bruno Genesio. "Kalimuendo est plutôt bien, pour Strasbourg il est encore juste." Le Stade Rennais peut donc espérer récupérer son joueur pour la réception du LOSC samedi prochain.