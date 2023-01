FC Nantes : Le FCN pourra compter sur Delort face à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 31 janvier 2023 à 19:15

Fraichement débarqué au FC Nantes en provenance de l'OGC Nice, Andy Delort est déjà qualifié, et pourrait figurer dans le groupe du FCN face à Marseille.

Après plusieurs semaines de négociations, Andy Delort est officiellement un joueur du FC Nantes. L'attaquant algérien s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat qui sera automatiquement levée en cas de maintien à l'issue de la saison pour le FCN. Parti au clash avec le Gym,Andy Delort voulait à tout prix rejoindre la Loire-Atlantique, mais a du attendre la fin du feuilleton Terem Moffi, qui traînait depuis plusieurs jours.

Présenté lundi après-midi devant la presse, le nouvel attaquant du FC Nantes a dévoilé les coulisses de sa signature au FCN. "Avec le coach et Franck Kita on a beaucoup échangé, on était sur les mêmes valeurs, c'est ça qui a fait la différence. C'est peut-être rare dans ce milieu, mais une fois que j'avais donné ma parole au club et au coach, je savais que j'allais tout faire pour signer ici, et j'ai tenu parole. Je n'ai pas regardé à côté."

Désormais, les supporters attendent de voir évoluer Andy Delort sous ses nouvelles couleurs, et il n'est pas impossible que cela arrive plus rapidement que prévu.

FC Nantes-OM : Andy Delort déjà qualifié et probablement dans le groupe

Quelques instants après la présentation d'Andy Delort, Antoine Kombouaré a évoquer la rencontre du FC Nantes face à l'OM. Immédiatement interrogé sur la présence de son nouvel attaquant, mercredi, l'entraîneur nantais a d'abord fait preuve de vigilance. "On va être vigilant avec lui. Ça fait quelque temps qu’il n’a pas joué. Je vais voir avec lui, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut pas prendre de risque."

S'il n'est pas certain de disputer ses premières minutes dès mercredi soir face à l'OM, il est fort probable qu'il soit convoqué par Antoine Kombouaré pour être dans le groupe du FCN.