OM : Igor Tudor confirme, des renforts attendus face à Nantes

Publié par Timothée Jean le 31 janvier 2023 à 21:15

À la veille du match entre le FC Nantes et l’ OM, Igor Tudor s’est présenté en conférence de presse. L’occasion de faire le point sur son effectif.

Après son match nul face à Monaco (1-1), l’Olympique de Marseille tentera de renouer avec le succès face au FC Nantes. L’ OM affronte le club nantais demain soir, à partir de 19h00 au stade La Beaujoire. Et pour cette rencontre comptant pour la 21e journée de Ligue, Igor Tudor pourra compter sur plusieurs renforts de taille. Tout juste arrivé à l’ OM dans les derniers jours du mercato hivernal et officialisé ce week-end, Azzedine Ounahi postule déjà à une place dans le groupe phocéen pour le déplacement à Nantes

Si le transfert du milieu offensif marocain a récemment été officialisé par le club, le joueur cédé par Angers SCO est déjà qualifié en championnat et il devrait faire partie du voyage en terre nantaise. « Oui il sera dans le groupe pour demain. C'est un joueur de talent, il a des passes, un rapport au ballon qui est singulier, de haute qualité. On le suivait depuis longtemps, on le voulait avant le Mondial. Je suis heureux de le voir ici », a confirmé Igor Tudor dans des propos rapportés par Le Phocéen. Et ce n’est pas tout. L’entraîneur de l’ OM a annoncé deux bonnes nouvelles avec le choc contre le FC Nantes

OM : Igor Tudor confirme le retour de Jonathan Clauss et Pau Lopez

Absents lors du dernier match de l’ OM, Jonathan Clauss et Pau Lopez ont bien récupéré de leur blessure. Touché aux adducteurs, le défenseur français a repris le chemin de l’entraîneur. Idem pour le gardien de but espagnol, qui avait manqué le match nul face à Monaco en raison de quelques soucis physiques.

Ces deux cadres du vestiaire de l’ OM sont aptes pour le déplacement à Nantes. « Jonathan Clauss revient dans le groupe et je pense que ce sera la même chose pour Pau Lopez. C'est une bonne nouvelle en vue de l'enchaînement des matchs », a-t-il indiqué. L’entraîneur marseillais pourra donc compter sur un effectif revigoré face aux Canaris.