En plein mercato hivernal à l'OL, John Textor s'apprête une énorme décision, qui pourrait apporter un changement radical dans l'un de ses clubs.

OL : John Textor sur le point de lâcher Crystal Palace

Il fait partie de plusieurs clubs en Europe et au Brésil mais s'il y en a un qui retient plus son attention actuellement en cette période de transfert, c'est bien l'Olympique Lyonnais. John Textor est contraint d'apporter des renforts à Pierre Sage, qui a pour mission de réussir à maintenir les Gones en Ligue 1. Pendant qu'il se tracasse sur le marché, le dirigeant américain ne perd pas des yeux ses autres clubs. Alors qu'il venait d'officialiser, il y a quelques jours, le retour en prêt de Jeffinho du côté de Botafogo, Textor pourrait bientôt prendre une grosse décision concernant un autre de ses clubs. Il s'agit de Crystal Palace, club de la Premier League anglaise dont il est actionnaire.

L'homme d'affaires américain détient 45% des parts du club des Eagles et envisagerait de les céder, lui qui est aussi propriétaire de l'Olympique Lyonnais, de Botafogo et de Mouscron. A en croire les informations de The Independant, John Textor aurait intensifié les discussions à l'interne avec le club ces dernières semaines. Si rien de concret n'a encore fuité jusque-là, l'Américain pourrait être à la base de plusieurs changements très importants, voire la cession du contrôle du club anglais dans sa majorité.

Des jours décisifs s'annoncent pour Crystal Palace

En détenant la majorité des actions de Crystal Palace, il est clair qu'un départ de John Textor pourrait tout bouleverser au club. En effet, Steve Parish, président des Eagles, pourrait même perdre sa participation au club, qui s'élève à 10%. Ce qui serait un véritable coup de tonnerre en Angleterre. Mais pour le moment, on est encore bien loin d'un tel scénario.