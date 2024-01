L’OL doit faire une croix sur Hannibal Mejbri, l’une de ces cibles pour cet hiver. Manchester United a décidé de le prêter en Espagne.

Mercato OL : Hannibal Mejbri file au Séville FC en prêt

Une piste offensive de l’OL vient de se refermer définitivement ! Hannibal Mejbri ne rejoindra pas Lyon, mais plutôt le FC Séville. D’après les informations de L’Equipe, le joueur de 21 ans (le 21 janvier 2024) va être prêté au club andalou pour six mois, jusqu’à la fin de la saison. Le quotidien sportif précise que l’option d’achat est fixée à 20 millions d’euros, en plus d’autres conditions dans la clause. Le milieu offensif (ou ailier droit) devrait passer sa visite médicale ce lundi à Séville, avant de signer son contrat s’il est apte.

Vu l’intérêt grandissants pour son joueur très prometteur, Manchester United s'était empressé de prolonger son contrat le 4 janvier dernier, jusqu’au 30 juin 2025, alors que son bail initial prenait fin en juin 2024. Une prolongation dont le but était d'éviter de le voir partir librement, et de le transférer par derrière. Sinon, l’international Tunisien (27 sélections) ne rentre pas dans les plans d’Erik ten Hag. La saison dernière (2022-2023), il était prêté à Birmingham City en Championship (D2 anglaise). Cette saison, il a disputé 5 matchs en Premier League pour une titularisation et un but inscrit, et il a fait 2 apparitions en Ligue des champions.

Mejbri aurait pu se relancer en Ligue 1 avec l'équipe de Lyon

Hannibal Mejbri va donc découvrir un autre championnat (la Liga) sous le maillot sévillan, après la Premier League. Il aurait pourtant pu s’intégrer rapidement l’équipe de l’OL et se relancer en Ligue 1, surtout qu’il connait déjà l’environnement, pour avoir joué au Paris FC, puis à l’AS Monaco, dans les catégories des jeunes. En plus, il y a des places à prendre dans l'équipe de Lyon, actuellement en quête de renforts offensifs.

En effet, l’Olympique Lyonnais souhaitait recruter Hannibal Mejbri depuis longtemps pour se renforcer offensivement, par anticipation au départ de Jeffinho au Brésil et le transfert de Tino Kadewere ou encore les absences d’Ernest Nuamah (Ghana) et Mama Baldé (Guinée-Bissau). Ces derniers sont avec leur sélection pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).