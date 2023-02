Mercato Stade Rennais : Le marocain Ibrahim Salah signe au SRFC !

Publié par Gary SLM le 01 février 2023 à 05:36

Le Mercato du Stade Rennais FC s’est révélé bien plus mouvementé ces dernières heures. Le marocain Ibrahim Salah a signé 4 ans au SRFC.

La moisson a été abondante au Stade Rennais FC pendant ce mercato hivernal. Le club de Rennes, après avoir recruté l’ailier gauche lyonnais Karl Toko Ekambi le 26 janvier dernier, pour compenser l’absence de Martin Terrier pour cause de blessure, a engagé le jamaïcain Djed Spence dans la soirée du 31 janvier 2023, dernier jour du mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Ibrahim Salah est certain de vite s'adapter

Le SRFC a aussi annoncé une autre signature dans la nuit du 31 janvier. Le jeune international marocain Ibrahim Salah (venu de la Gantoise), tout juste âgé de 21 ans, a signé au SRFC pour les 4 prochaines saisons et demie. Principale attraction du championnat belge cette saison, il va poursuivre sa carrière en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais.

Sur ce coup, la direction sportive du Stade Rennais a fait preuve d’une grande efficacité puisque de nombreux clubs étaient aux trousses de la pépite marocaine. Le jeune Ibrahim Salah vient renforcer un peu plus l’attaque du SRFC pendant ce mercato hivernal.

Le dirigeant du Stade Rennais a affirmé à propos d’Ibrahim Salah : « C’est un joueur que l’on suit depuis plusieurs mois et qui a montré de très belles choses dans le championnat belge. » Pour Florian Maurice, l’attaquant de 21 ans n’a certes pas « beaucoup d’expérience », mais il peut aider Rennes avec son incroyable « énergie ».

Salah a une grande envie de « travailler, de progresser », des valeurs qui parlent au directeur sportif du SRFC, qui dit de lui « C’est un très bon joueur, il va vite, c’est techniquement bon, il peut jouer sur un côté ou dans l’axe, j’ai été surpris par ce qu’il a montré avec La Gantoise en ce début de saison. »

L’intéressé a déjà lâché quelques mots pour les supporters du Stade Rennais. « C’est un petit rêve qui se réalise. Je suivais le Stade Rennais depuis très longtemps grâce à Nayef Aguerd qui est Marocain, ou encore Ousmane Dembélé, Hatem Ben Arfa et Raphinha, des joueurs que j’admire », confie le jeune buteur marocain. Il a ajouté : « Je suis impatient d’être sur le terrain et montrer ce que je sais faire. J’ai un parcours assez atypique, mais je suis travailleur et ambitieux. […] Je vais maintenant faire le maximum pour ne pas décevoir le club et les supporters. »

Un footballeur déjà présent sous les couleurs du club rennais a aidé ses dirigeants sur ce dossier. Ibrahim Salah avoue avoir échangé « avec Arthur Theate » juste avant de s’engager avec le Stade Rennais. « Il m’a dit que je pouvais compter sur lui, c’est un top gars. Je n’aurai pas de soucis pour m’adapter, je suis sociable avec tout le monde », a-t-il fait savoir.