RC Lens Mercato : Deux cadres du RCL dans le viseur de Nice

Publié par Enzo Vidy le 01 février 2023 à 20:33

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes, le RC Lens pourrait déjà être convoité par Nice pour deux tauliers en vue du mercato estival.

Auteur d'une première partie de saison fantastique, le RC Lens a également été très productif sur le mercato hivernal. En termes de recrues, les Sang et or sont allés chercher Adrien Thomasson à Strasbourg pour un montant d'environ 3,9 millions d'euros, mais c'est principalement en interne que les dirigeants lensois ont été extrêmement actifs.

Face à la volonté de Franck Haise de voir ses cadres prolonger rapidement leur bail avec le RC Lens, les dirigeants Sang et Or se sont considérablement activés sur le mois de janvier. De ce fait, pas moins de 5 joueurs du RCL ont prolongé leur contrat pendant la période des transferts.

Parmi eux, on retrouve Jean-Louis Leca, Florian Sotoca, Facundo Medina, Salis Abdul Samed, Massadio Haïdara et Wesley Saïd, qui sont pour la plupart des hommes forts de l'effectif de Franck Haise. Toutefois, il n'est pas certain que la pluparts des cadres du RC Lens soient présents la saison prochaine, et le club artésien pourrait rapidement être convoité pour deux de ses tauliers.

RC Lens Mercato : Salis Abdul Samed et Facundo Medina dans le viseur de Nice

Si l'on en croit les informations révélées par le média 90min, l'OGC Nice serait à l'affût pour Salis Abdul Samed et Facundo Medina. En effet, les deux joueurs du RC Lens sont observés de près, et pourraient rapidement être contactés par le Gym en vue d'une arrivée l'été prochain.

Véritables tauliers de l'effectif lensois depuis le début de saison, les deux joueurs ont récemment prolongé leur contrat avec les Sang et Or, et le Gym devra certainement débourser une sacré somme d'argent pour espérer s'attacher les services de Facundo Medina et de Salis Abdul Samed l'été prochain.