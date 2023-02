PSG Mercato : Une belle affaire à 15 M€ se précise en attaque

Publié par Ange A. le 01 février 2023 à 23:33

Le PSG peut espérer se débarrasser définitivement de Mauro Icardi. L’Argentin aligne les performances à Galatasaray où il est en prêt.

Après le transfert de Pablo Sarabia, le Paris Saint-Germain espérait compenser son départ en signant Hakim Ziyech. Mais l’opération a capoté à la dernière minute en raison d’un gros retard. Le polyvalent milieu offensif marocain terminera donc la saison du côté de Chelsea. Cet hiver, le PSG n’a donc signé aucune recrue pour renforcer ses rangs. Outre Sarabia, Keylor Navas et Ayman Kari ont également quitté le club francilien. À l’instar de l’ailier espagnol transféré contre 5 millions d’euros à Wolverhampton, un autre attaquant pourrait définitivement quitter le PSG dans les prochains mois. Bien que prêté à Galatasaray sans option cette saison, Mauro Icardi est bien parti pour rester à quai. L’attaquant argentin ne cesse d’aligner les performances avec le club stambouliote.

PSG Mercato : Mauro Icardi vers un transfert à Galatasaray

Ce mercredi encore, l’avant-centre prêté par le Paris Saint-Germain a inscrit doublé lors de la victoire de Galatasaray contre Umraniyespor (3-2). L’ancien intériste totalise désormais huit réalisations et cinq passes décisives en seulement 11 matchs de Super Lig. Le buteur qui fêtera prochainement ses 30 ans retrouve des sensations avec le club stambouliote, solide leader du championnat turc avec 7 points d’avance sur son dauphin Fenerbahçe. Conquis par les performances d’Icardi, les dirigeants turcs entendent définitivement le conserver bien qu’ils ne disposent pas d’une option d’achat. Des négociations avec le PSG sont ainsi annoncées pour le transfert d’Icardi à Galatasaray cet été. Fanatik dévoilait récemment que la formation turque était disposée à débourser 15 millions d’euros pour le buteur prêté par le Paris SG.

Le principal intéressé pousse d’ailleurs pour un départ définitif du PSG. Bien qu’encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2024, l’Argentin souhaite désormais continuer à s’épanouir sous les couleurs des Sang et or. « Je suis très content à Galatasaray et je veux rester. Je suis prêt à faire le sacrifice nécessaire », avait confié le natif de Rosario à Fotospor. Paris de son côté ne compte pas le retenir. Surtout qu’un transfert d’Icardi lui permettra de se délester d’un des plus gros salaires de son effectif.