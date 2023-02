OM Mercato : Igor Tudor salue un joli coup de Longoria au milieu

Publié par Ange A. le 02 février 2023 à 06:03

L’ OM a ramené les trois points de son déplacement à Nantes. Igor Tudor a analysé la première d’Azzedine Ounahi, sa dernière recrue.

L’Olympique de Marseille a pris sa marche en avant. En déplacement sur la pelouse du FC Nantes mercredi, l’ OM a renoué avec la victoire. Les Olympiens avaient été accrochés par l’AS Monaco (1-1) lors de la dernière journée au Vélodrome. Le club phocéen s’est imposé (0-2) sur la pelouse de La Beaujoire. Azzedine Ounahi a notamment effectué des débuts remarqués avec Marseille. Le milieu de terrain marocain a été buteur pour sa première apparition sous la tunique olympienne. Entré en jeu en deuxième mi-temps, l’ancen angevin a inscrit le deuxième but de l’ OM contre les Canaris. Sa performance a été commentée par Igor Tudor, son nouvel entraîneur.

OM Mercato : Tudor sous le charme d’Ounahi

Le technicien croate est satisfait par les débuts enchanteurs de sa dernière recrue. Le coach de l’Olympique de Marseille est d’ailleurs sous le charme du but inscrit par l’international marocain, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar. « J’ai apprécié le but d’Ounahi. On sait qu’il a ce talent . Il n’est bien sûr pas encore en forme physiquement et il doit s’adapter à notre façon de jouer. Il va lui falloir du temps mais son talent est là. Son but est incroyable. On a beaucoup de matchs et maintenant on a l’équipe que l’on voulait avec des solutions à tous les postes », a déclaré Igor Tudor au micro de Prime Video.

Malgré son bon résultat, l’entraîneur de l’ OM garde les pieds sur terre concernant le titre. Il prend les matchs les uns après les autres et est déjà tourné vers le derby contre l’OGC Nice ce dimanche au Vélodrome. « On ne doit pas penser au titre, c’est trop tôt. Les supporters peuvent rêver mais on sait que dans ce championnat il y a Paris qui dépense 200 millions sur des joueurs. Mais, on doit déjà penser à battre Nice », a-t-il souligné.