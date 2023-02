RC Lens : Après la défaite face à l'OGC Nice, Franck Haise rassure

Publié par Enzo Vidy le 02 février 2023 à 14:14

Battu 1-0 par l'OGC Nice mercredi soir à Bollaert, le RC Lens traverse une période plus délicate, mais Franck Haise se veut rassurant.

La folle première partie de saison du RC Lens semble commencer à se faire ressentir dans les organismes Sang et Or. Déjà tenus en échec à Troyes le week-end dernier, les hommes de Franck Haise ont concédé leur première défaite de la saison à domicile mercredi soir face à l'OGC Nice.

Dans un match assez fermé, le RC Lens s'est fait punir à la 57e minute de jeu sur un but de Gaëtan Laborde pour le Gym. Malgré une nette domination en fin de rencontre, les Sang et Or ne parviendront pas à revenir dans la partie et s'inclineront finalement 1-0. Au classement, le RCL fait la mauvaise opération du week-end puisqu'il perd sa deuxième place au profit de l' OM, solide vainqueur du FC Nantes à la Beaujoire (2-0).

RC Lens : Franck Haise veut rester optimiste malgré la défaite

Présent en conférence de presse à l'issue de la défaite du RC Lens face à l'OGC Nice, Franck Haise ne veut pas tout de suite tirer la sonnette d'alarme. "On sait ce que l’on vient de faire et on sait ce que l’on va continuer à faire. Le football, que l’on gagne ou que l’on perde, c’est repartir à chaque fois sur le match d’après, analyser, digérer parce qu’il n’y a que ça de vrai."

Interrogé par la suite sur la période délicate que traverse le RC Lens, l'entraîneur artésien a tenu à tempérer sur la situation. "Je me doute bien que l’on ne va pas survoler une saison. J’aimerais, mais c’est difficile. Il y a des moments qui sont plus difficiles, soit en termes de résultats, soit de performances, soit, parfois, les deux. Quand je vais regarder le match, je pense que je vais trouver beaucoup de motifs de satisfaction."

Reste à savoir désormais si le RCL sera en mesure de réagir immédiatement, à l'occasion du déplacement à Brest dimanche prochain.