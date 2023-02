RC Lens : Enorme coup dur pour Alexis Claude-Maurice

Publié par Jules le 02 février 2023 à 11:45

Hier, le RC Lens s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile contre l'OGC Nice (0-1), sans Alexis Claude-Maurice, blessé.

Dure soirée pour le RC Lens hier. En effet, les hommes de Franck Haise ont été malmenés par un OGC Nice, qui est la première équipe à réussir à s'imposer au Stade Bollaert cette saison. De plus, les Aiglons ont mis fin à la belle série de 10 matches sans défaite du Racing Club de Lens en Ligue 1 qui, en plus de ça, perd la 2e place du classement au profit de l'OM. Une soirée terrible pour des Lensois qui n'ont pas réussi à imposer leur style de jeu face au Gym.

Face à l'OGC Nice, le RC Lens était privé de plusieurs joueurs importants de l'effectif de Franck Haise. On pense notamment à Salis Abdul Samed, qui intéresse d'ailleurs les Aiglons, et qui devrait être absent encore quelques matchs. Tout comme Alexis Claude-Maurice, qui était sorti sur blessure face à l'ESTAC, n'a pas pu disputer cette rencontre. Interrogé à son sujet, l'entraîneur du RCL a donné des nouvelles qui sont loin d'être rassurantes.

RC Lens : Plusieurs mois d'absence pour Alexis Claude-Maurice

Prêté au RC Lens par l'OGC Nice, Alexis Claude-Maurice comptait bien relancer sa carrière avec le RCL. Depuis le début de saison, l'ancien milieu de terrain du FC Lorient montre de belles choses par moment, et a déjà inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives, en 15 rencontres sous le maillot Sang et Or. Une saison plutôt convaincante pour le joueur de 23 ans, qui va connaître un arrêt de plusieurs mois dans sa lancée.

Interrogé sur le cas du joueur prêté par l'OGC Nice, hier soir, Franck Haise ne s'est pas très montré rassurant. "Pour Alexis (Claude-Maurice), il va se faire opérer du ménisque, sa douleur a augmenté après le match contre Troyes. Son indisponibilité devrait être de deux à trois mois." Une très mauvaise nouvelle pour le RC Lens qui perd un élément assez important dans la rotation du RCL cette saison.